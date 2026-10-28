تواصل قوات العدو "الإسرائيلي" اعتداءاتها على مناطق في جنوب لبنان، حيث استهدفت بالقصف المدفعي عددًا من البلدات والأودية، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في أجواء مناطق حدودية.

وأفادت المعلومات الواردة صباح اليوم الأربعاء، 28 تشرين الأول/أكتوبر، بأن مدفعية العدو استهدفت المنصوري ووادي الحجير، كما طالت أطراف بلدة برعشيت وأطراف زوطر الشرقية، قبل أن يتجدد القصف المدفعي مستهدفًا وادي السلوقي عند الساعة 11:41 صباحًا.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات العدو قنابل مضيئة في أجواء القنطرة وكفرتبنيت وزوطر الشرقية، وفق ما أوردت صفحة الإعلامي الشهيد علي شعيب الإخبارية المعنية بمتابعة التطورات عند الحدود.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق استمرار الخروقات "الإسرائيلية" في جنوب لبنان.

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