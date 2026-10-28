كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي مواقف شمالية رافضة لإلغاء قانون مقاطعة العدو ومطالبة السلطة بالتخلي "إتفاق الإطار"

لبنان

بالصور| استكمال التحضيرات لافتتاح معرض
لبنان

بالصور| استكمال التحضيرات لافتتاح معرض "أرضي" في الضاحية الجنوبية لبيروت

2026-10-28 16:17
77
موسى الحسيني - مصور
256 مقالاً

استُكملت التحضيرات لافتتاح معرض "أرضي" في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، تحت شعار "باقي بأرضي"، في موعدٍ يجمع منتجات القرى اللبنانية من الجنوب إلى البقاع والشمال، ويحتفي بالأرض وخيراتها وبالإنتاج المحلي والحرف التقليدية.

ويفتح "سوق أرضي" أبوابه أمام الزوار يوم غدٍ الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في مجمع سيد الشهداء بمنطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويستقبل المعرض منتجات من مختلف المناطق اللبنانية، إذ يُنتظر أن تحمل قرى الجنوب خيراتها من الزعتر والزيتون وسائر المنتجات الزراعية، فيما يحضر البقاع بمواسم المونة، إلى جانب منتجات من الشمال ومساحة مخصصة للأعمال الحرفية، في مشهد يختصر تنوّع الإنتاج المحلي ويربطه بالتمسّك بالأرض والهوية.

وتكتسب الدورة الجديدة للمعرض رمزية إضافية من المكان الذي يستضيفه، وهو مجمع سيد الشهداء، الذي تعرّض للتدمير خلال عدوان عام 2006، قبل إعادة بنائه، ثم تضرّر مجددًا خلال عدوان عام 2024 ورُمّم لاحقًا، قبل أن يتعرّض للتدمير بالكامل مطلع العام الحالي.

وفي هذا السياق، يأتي معرض "أرضي" مجددًا في المجمع بوصفه مساحةً لدعم الصمود والإنتاج المحلي، وإعادة تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية، في مواجهة تداعيات الحرب والدمار. كما يسلّط الضوء على تمسّك أبناء المنطقة بأرضهم ومصادر رزقهم، وعلى دور المبادرات الاقتصادية والاجتماعية في إبقاء الأسواق والأنشطة المحلية حيّة.

الكلمات المفتاحية
الضاحية الجنوبية معرض أرضي مجمع سيد الشهداء
إقرأ المزيد
المزيد
مواقف شمالية رافضة لإلغاء قانون مقاطعة العدو ومطالبة السلطة بالتخلي
مواقف شمالية رافضة لإلغاء قانون مقاطعة العدو ومطالبة السلطة بالتخلي "إتفاق الإطار"
لبنان منذ 32 دقيقة
بالصور| استكمال التحضيرات لافتتاح معرض
بالصور| استكمال التحضيرات لافتتاح معرض "أرضي" في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان منذ 36 دقيقة
بيان للشيخ قاسم حول التطورات السياسية في لبنان والمنطقة عند السادسة مساءً
بيان للشيخ قاسم حول التطورات السياسية في لبنان والمنطقة عند السادسة مساءً
لبنان منذ 38 دقيقة
العدو يواصل اعتداءاته.. قصف مدفعي وقنابل مضيئة في أجواء ثلاث بلدات جنوبية
العدو يواصل اعتداءاته.. قصف مدفعي وقنابل مضيئة في أجواء ثلاث بلدات جنوبية
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
بالصور| استكمال التحضيرات لافتتاح معرض
بالصور| استكمال التحضيرات لافتتاح معرض "أرضي" في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان منذ 36 دقيقة
حزب الله يشيع الشهيد محمد حسين ياسين في الضاحية الجنوبية
حزب الله يشيع الشهيد محمد حسين ياسين في الضاحية الجنوبية
لبنان 2026-10-17
برعاية وزير الصحة… دار الحوراء تفتح أبوابها لمرحلة جديدة من التميّز والرعاية الصحية
برعاية وزير الصحة… دار الحوراء تفتح أبوابها لمرحلة جديدة من التميّز والرعاية الصحية
خاص العهد 2026-10-17
 
 "دار الحوراء" ينتصر على الدمار والوحشية "الإسرائيلية".. إطلاق العمل به بعد توقف قسري
لبنان 2026-10-17
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة