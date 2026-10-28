استُكملت التحضيرات لافتتاح معرض "أرضي" في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، تحت شعار "باقي بأرضي"، في موعدٍ يجمع منتجات القرى اللبنانية من الجنوب إلى البقاع والشمال، ويحتفي بالأرض وخيراتها وبالإنتاج المحلي والحرف التقليدية.

ويفتح "سوق أرضي" أبوابه أمام الزوار يوم غدٍ الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في مجمع سيد الشهداء بمنطقة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويستقبل المعرض منتجات من مختلف المناطق اللبنانية، إذ يُنتظر أن تحمل قرى الجنوب خيراتها من الزعتر والزيتون وسائر المنتجات الزراعية، فيما يحضر البقاع بمواسم المونة، إلى جانب منتجات من الشمال ومساحة مخصصة للأعمال الحرفية، في مشهد يختصر تنوّع الإنتاج المحلي ويربطه بالتمسّك بالأرض والهوية.

وتكتسب الدورة الجديدة للمعرض رمزية إضافية من المكان الذي يستضيفه، وهو مجمع سيد الشهداء، الذي تعرّض للتدمير خلال عدوان عام 2006، قبل إعادة بنائه، ثم تضرّر مجددًا خلال عدوان عام 2024 ورُمّم لاحقًا، قبل أن يتعرّض للتدمير بالكامل مطلع العام الحالي.

وفي هذا السياق، يأتي معرض "أرضي" مجددًا في المجمع بوصفه مساحةً لدعم الصمود والإنتاج المحلي، وإعادة تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية، في مواجهة تداعيات الحرب والدمار. كما يسلّط الضوء على تمسّك أبناء المنطقة بأرضهم ومصادر رزقهم، وعلى دور المبادرات الاقتصادية والاجتماعية في إبقاء الأسواق والأنشطة المحلية حيّة.

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