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اليمن: 13 شهيدًا و16 جريحًا في غارات سعودية على الجوف
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اليمن: 13 شهيدًا و16 جريحًا في غارات سعودية على الجوف

2026-10-28 17:32
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  استهدفت السعودية بعددٍ من الغارات الجوية المُعادية، اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، سوق الحزم في محافظة الجوف، وقصفت محطة وقود في المنطقة، ما أسفر عن شهداء وجرحى في صفوف المتسوّقين.

وفي التفاصيل، أفادت وزارة الصحة في صنعاء بارتفاع عدد ضحايا الغارات السعودية على مدينة الحزم بمحافظة الجوف إلى 13 شهيداً و16 جريحاً، وذلك في حصيلة غير نهائية.

وفي وقتٍ سابق الأربعاء، استهدفت الطائرات السعودية بـ4 غارات مبنى إدارة أمن المنطقة الأمنية في مدينة المخا الساحلية غرب تعز.

كذلك، أعلنت وكالة "سبأ" في صنعاء إصابة طفلين بقذيفة أطلقتها تحشيدات سعودية على منازل المواطنين في مديرية القبيطة شمال محافظة لحج جنوب اليمن.

ويأتي ذلك في إطار التصعيد السعودي المستمر ضد اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس الثلاثاء، شنّ السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية 81 غارةً جويةً وهجومًا صاروخيًا استهدفت بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج وصعدة وحجة وإب.

كذلك، بلغ إجمالي الغارات السعودية منذ بدء التصعيد على اليمن 3379 غارة جوية وهجومًا وصاروخيًا، وفقاً للقوات المسلحة اليمنية.

في المقابل، تواصل القوات المسلحة اليمنية ردّها المشروع على العدوان السعودي، بالتزامن مع تجديد تحذيرها لشركات الطيران والخبراء والموظفين والمسافرين من مغبّة تسيير الرحلات باتجاه الأجواء والمطارات السعودية.

الكلمات المفتاحية
اليمن أنصار الله العدوان الاميركي السعودي على اليمن الشهداء
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