ذكَر المراسل العسكري لموقع "والاه"، أمير بوحبوط، أنّ "شجارًا جماعيًا اندلع، صباح اليوم (الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، بين جنود المظلّيين ولواء "غفعاتي" خلال بطولة الجيش "الإسرائيلي" في القتال بالأيدي التي أُقيمت في "معهد وينغيت"".

ونقل بوحبوط عن مصادر عسكرية قولها: "شارك عشرات المقاتلين في الشجار، واضطرَّ ضباط صادف وجودهم في المكان إلى استخدام القوة للفصل بين الطرفين".

وأوضحت المصادر العسكرية أنّ "الحادث بدأ بمواجهة بين عدد من الجنود من اللواءَيْن، لكنّه تصاعد خلال وقت قصير إلى شجار جماعي شارك فيه عشرات الجنود، حاول الموجودون خلاله الفصل بين المتورِّطين".

وأشارت إلى أنّ الضباط الذين تدخّلوا جسديًا للفصل بين المتشاجرين "لم يتمكّنوا من إيقاف الشجار إلّا بعد مرور دقائق عدّة".

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