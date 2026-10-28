استقبل رئيس تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية السيد أحمد حسين الموسوي، في مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت، رئيس جمعية الريادة للتطوير التجاري والصناعي الأستاذ حسان قنبر، يرافقه وفد من الهيئة الإدارية للجمعية، بحضور المسؤول الإعلامي للتجمع الإعلامي محمد الباقر ترشيشي، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الصناعية والتجارية والتكنولوجية.

وتناول اللقاء أوضاع الصناعيين والتجار في مدينة النبطية والبلدات المجاورة، والتحديات التي تواجه المؤسسات الإنتاجية والتجارية، إضافة إلى أهمية تعزيز التواصل بين الهيئات الاقتصادية وتبادل الخبرات وتنظيم المبادرات المشتركة لدعم الإنتاج الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية.

كذلك، بحث الجانبان دور المعارض الصناعية والتجارية في تسويق المنتجات اللبنانية، وفتح أسواق جديدة أمام المؤسسات، وتعزيز فرص التشبيك والتعاون بين الصناعيين والتجار في الضاحية الجنوبية والنبطية وسائر المناطق اللبنانية.

وخلال اللقاء، وجّه قنبر دعوة إلى الموسوي لرعاية المعرض المرتقب تحت عنوان «صنع في الجنوب – حصاد المواسم» الذي تنظمه جمعية الريادة للتطوير التجاري والصناعي بهدف دعم الصناعات والمنتجات المحلية وإبراز القدرات الإنتاجية والتجارية في الجنوب اللبناني.

واستعرض قنبر تجربة الجمعية في تنظيم المعارض، مشيرًا إلى النسخة الأولى من معرض «صنع في الجنوب»، التي أُقيمت في دار المعلمين في النبطية برعاية وزير العمل السابق مصطفى بيرم، واستمرت نحو عشرين يومًا، وشهدت عرض ابتكارات صناعية محلية، أبرزها مشروع تحويل سيارة رينو من طراز عام 1967 إلى سيارة كهربائية بجهود أحد الشباب اللبنانيين، قبل تنظيم النسخة الثانية في غرفة التجارة والصناعة في صيدا.

وفي الشأن التكنولوجي، أكد قنبر أهمية مواكبة المؤسسات الصناعية والتجارية لتطورات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الجمعية تعمل على تنظيم برامج تدريبية ومؤتمرات متخصصة تمتد ليوم أو يومين، بهدف تمكين أصحاب الشركات والمؤسسات من الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الإدارة والإنتاج والتسويق وتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية والأمنية تشكل تحديًا أمام تنفيذ العديد من المبادرات، إلا أن الجمعية تواصل جهودها لدعم المؤسسات وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات.

وفي ختام اللقاء، قدّم قنبر إلى الموسوي كتابًا بعنوان «ذاكرة النبطية»، في لفتة ثقافية تعكس الاهتمام بتوثيق ذاكرة المدينة والمحافظة على إرثها التاريخي والاجتماعي.

وشكّل اللقاء مناسبة لبحث آفاق التعاون بين تجمع صناعيي الضاحية الجنوبية وجمعية الريادة للتطوير التجاري والصناعي، ولا سيما في مجالات المعارض الصناعية والتجارية والتدريب على الذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم المؤسسات اللبنانية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية.

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