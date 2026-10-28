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إيران

آية الله الخامنئي لطلاب جامعيين إيرانيين: أسهموا في تعزيز قوة إيران العزيزة واقتدارها
إيران

آية الله الخامنئي لطلاب جامعيين إيرانيين: أسهموا في تعزيز قوة إيران العزيزة واقتدارها

2026-10-28 19:40
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 ردّ قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، على رسائل مجموعة من الطلاب الجامعيين الإيرانيين، فأكّد "السير (معًا) متعاهدين نحو قمم التقدُّم والحضارة الإسلامية - الإيرانية"، مشدّدًا لهم على "ضرورة التسلُّح بسلاح العلم والإيمان وتهذيب النفس، وبذل جهود مضاعفة لتعزيز قوة إيران واقتدارها".

وخاطب آية الله الخامنئي الطلاب الجامعيين بالقول: "قرأتُ رسائلكم المغمورة بالمحبّة. أيّها الطلاب الجامعيون الشباب المفعمون بالدوافع، أشكركم على ما أبديتموه من ألطافكم الكثيرة، وسأخصّكم جميعًا بدعاء خاص، فلكم في عنقي حقّ".

أضاف: "إنّ ما يتجلّى في رسائلكم، وفي رسائل كثير من الشباب والطلاب الجامعيين الذين يُغدقون عَليَّ بلطفهم ومحبّتهم، العزيمة والإرادة والشعور بالمسؤولية من أجل بناء المستقبل".

وتابع قائلًا: "إنّ هذا الميثاق المتين أمانة نفيسة تمتد جذورها إلى مدرسة الإسلام المحمدي الأصيل (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإلى إرث (الإمام) الخميني الكبير و(الإمام) الخامنئي الشهيد (أعلى الله مقامهما الشريف)، وهو الوثاق الذي يصل بعضنا ببعض في عهدنا المشترك".

وتوجّه إلى الطلاب الجامعيين فقال: "لتحقيق هذه الغاية، تجهّزوا، ما استطعتم، بسلاح العلم والإيمان وتهذيب النفس والأُنس بالله، والتعمّق في معارف القرآن وأهل البيت (عليهم السلام)، وأسهموا، بالعمل والإبداع المضاعف، في تعزيز قوة إيران العزيزة واقتدارها؛ لكيْ يتحقق، بدعاء مولانا الرؤوف (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، سير الجنود المتعاهدين نحو قمم التقدم والحضارة الإسلامية - الإيرانية على نحو أفضل وأسرع، إن شاء الله".

الكلمات المفتاحية
إيران السيد مجتبى الخامنئي الجامعات الإيرانية
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