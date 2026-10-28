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إيران

عزيزي: إذا ارتكبت أميركا أيّ خطأ فستتحمّل هي والاحتلال التداعيات
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إيران

عزيزي: إذا ارتكبت أميركا أيّ خطأ فستتحمّل هي والاحتلال التداعيات

2026-10-28 20:03
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حذّر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، أميركا من أنّه "إذا ارتكبت أيّ خطأ فإنّها ستتحمَّل هي و(كيان) الاحتلال التداعيات".

وقال عزيزي، في مقابلة مع قناة "العالم"، الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "لن نقبل أنْ نعيش في أجواء الحرب وتتمكّن أميركا من استغلال هذه الحال. قوتنا البحرية والصاروخية هي أكبر من أيِّ وقت مضى، ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة الظروف كافة. ذهبنا لِتَفقُّد القوة البحرية والصاروخية وشاهدنا أنّ قوتنا هي أكبر من أيّ وقت مضى".

وأردف قائلًا: "ما يهمنا هو المصالح الوطنية ومصالح الشعب وميزان الالتزامات التي ستُطبَّق من قِبَل الطرف الآخر. كرَّسوا (الأميركيون) جُلَّ اهتماماتهم وقواتهم لفتح مضيق هرمز لكنّهم لم يتمكَّنوا من ذلك". 

أضاف: "برغم أنّ العدو بدأ حربًا هجينة علينا إلّا أنّ الطاقات الكامنة تُوفِّر الأفضلية لنا. نستخدم طاقاتنا كافة وهي وحدة الشعب وقواتنا المسلحة الشجاعة وتدابير السيد القائد العزيز (آية الله مجتبى الخامنئي). والشعب الإيراني، وفي ظل إرشادات القائد الشهيد (الإمام السيد علي الخامنئي) والقائد الحكيم (آية الله مجتبى الخامنئي)، هيّأ نفسه للمواجهة".

ولفت الانتباه إلى أنّ "إيران، خلال الفترة الماضية، تَلقَّت الكثير من المقترحات ودرستها، ولكنْ ذلك لا يعني القبول بها".

وذكَّر عزيزي بأنّ "إيران، منذ بداية التطوُّرات الإقليمية في المنطقة، كرَّست جهودها للدفاع عن مبادئ النظام الإسلامي".

الكلمات المفتاحية
أميركا إيران إبراهيم عزيزي
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