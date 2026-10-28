أكّد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، أن الصناعة النووية في بلاده بلغت مرحلة النضج الكامل.

وجاءت تصريحات كمالوندي، بحسب وكالة "مهر" للأنباء، في حديث على هامش المؤتمر الوزاري السادس للطاقة النووية في كوريا الجنوبية.

وأشار كمالوندي إلى "تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال بناء المحطات النووية، وأن الضغوط السياسية لم توقف مسار التقدم في هذا القطاع".

وفسّر المسؤول الإيراني أن "الطاقة النووية تمثل خياراً مهماً لإنتاج الكهرباء منخفضة الانبعاثات، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على الكهرباء نتيجة تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وكهربة وسائل النقل".

كما أكّد أن "إيران حققت إنجازات في مجالات متعددة من الصناعة النووية، تشمل دورة الوقود وبناء المحطات والسلامة النووية"، منوّهاً بامتلاك إيران كوادر متخصصة قادرة على مواصلة تطوير هذه الصناعة.

ولفت كمالوندي إلى أن مشاركة بلاده في المحافل الدولية تتيح عرض مواقفها بشأن حقوق الدول والتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشدداً على ضرورة عدم تجاهل حقوق إيران النووية.

وشدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أن بلاده ستواصل تطوير قدراتها وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتأتي هذه التصريحات على الرغم من الإعلانات المتكررة للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تدمير البرنامج النووي الإيراني، وفي الوقت نفسه، سعيه إلى زج هذا الملف ضمن مفاوضات إنهاء الحرب، وهو ما ترفضه طهران في المرحلة الأولى.

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