أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، اليوم الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، أن العالم عبّر مجدداً، بأغلبية كبيرة، عن رفضه للحصار الأميركي المفروض على كوبا، رغم أفظع الضغوط والابتزازات الأميركية.

وقال دياز كانيل إن انتصار كوبا في الأمم المتحدة هو انتصار للشعب الكوبي الذي لا يستسلم أمام الخنق الاقتصادي والتهديدات الأميركية، مشيراً إلى أنه انتصار للحقيقة في مواجهة من يراهنون على الكذب والابتزاز لإخضاع أمة بأكملها لعقاب جماعي.

من جهته، وصف وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز التصويت بأنه انتصار جديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الحصار الأميركي، مؤكداً أن النتيجة تمثّل تأكيداً جديداً على أن كوبا ليست تهديداً، بل إن الحصار هو التهديد.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوّتت، اليوم الأربعاء، بأغلبية 130 دولة لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، فيما عارضته 17 دولة وامتنعت 25 دولة عن التصويت.

ويأتي التصويت في إطار تقليد سنوي مستمر منذ عام 1992، إذ تحظى كوبا بدعم واسع في الأمم المتحدة في مساعيها لإنهاء الحصار المفروض عليها منذ أكثر من ستة عقود.

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