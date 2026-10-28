أكّد نائب الرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أنّ "الحصار البحري الذي يفرضه العدو (الأميركي)، رغم كونه تهديدًا، أتاح فرصة جديدة وغير مسبوقة لتطوير المعابر الحدودية واستكمال ممرات النقل في البلاد".

وقال عارف، خلال اجتماع "المقر الوطني للترانزيت" في طهران، الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إنّ "تطوير النقل واستكمال ممرات الشمال -الجنوب والشرق - الغرب من أولويات الحكومة (الإيرانية) الـ14"، مشيرًا إلى أنّ "إيران تمتلك الإمكانات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميا للنقل، وتربط الدول الحبيسة في منطقة أوراسيا وشرق البلاد بالمياه الدولية".

وفيما أكّد أنّ "إيران تعمل على زيادة قدرات الموانئ الشمالية والمعابر البرية الشرقية والغربية"، لفت الانتباه إلى "ارتفاع الواردات والصادرات عبر المسارات البحرية الشمالية والبرية والسكك الحديد خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم الحصار البحري".

وذكَرت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أنّ "اجتماع "المقر الوطني للترانزيت" أقرّ إجراءات لتعزيز إدارة حركة الشاحنات عبر الحدود باستخدام البيانات والرصد الإلكتروني، وإطلاق نظام ذكي لتنظيم مواعيد عبور الشاحنات وتقليل فترات الانتظار والازدحام".

كما "تَقرَّر إنشاء مسار جمركي أخضر لتسريع استيراد الأدوية والمعدّات الطبية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمعبر "نوردوز" الحدودي، بوصفه بوابة للترانزيت إلى منطقة أوراسيا"، بحسب "مهر".

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