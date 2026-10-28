تسلّمت إثيوبيا الدفعة الأولى من طائرات "سو 35" المقاتلة الروسية، على أنْ تحصل لاحقًا على أنظمة الدفاع الجوي "أس 400" من موسكو كجزء من حملة لتعزيز قدراتها العسكرية، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأربعاء (28 تشرين الأول/أكتوبر 2026).

وقال آبي، في أديس أبابا، إنّ "المعدّات العسكرية تمثِّل علامة فارقة في جهود دولة القرن الأفريقي لتعزيز الأمن القومي وردع العدوان بشكل استباقي".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ساعد في ضمان تسليم الدفعة الأولى من طائرات "سو 35" الحربية قبل عام من الموعد المحدَّد"، معلنًا عن أنّ "إثيوبيا ستتسلَّم 12 طائرة "سو 35" و4 بطاريات من "أس 400".

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة الروسية الحكومية لتصدير الأسلحة "روسوبورون إكسبورت" تأكيدها أنّه "تم تسليم الدفعة الأولى المكوَّنة من طائرتين من طراز "سو 35" إلى القوات الجوية الإثيوبية اليوم (الأربعاء)"، من دون تقديم تفاصيل أخرى.

وتواجه إثيوبيا تحدّيات أمنية، منها ما يجري في منطقة تيغراي الشمالية، حيث شنّ تحالف متمرد خلال أيلول/سبتمبر 2026 هجومًا على الحكومة، مما أشغل حربًا أودت بحياة مئات آلاف الأشخاص بين عامَيْ 2020 و2022.

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