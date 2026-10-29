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لبنان

العدو يواصل اعتداءاته.. غارات
لبنان

العدو يواصل اعتداءاته.. غارات "إسرائيلية" وقصف مدفعي وتفجيرات في الجنوب

2026-10-29 07:05
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 واصل العدو "الإسرائيلي"، أمس الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026، اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، مستهدفًا عددًا من المناطق بالغارات الجوية والقصف المدفعي والتفجيرات، بالتزامن مع إلقاء القنابل المضيئة فوق مناطق عدة.

وفي التفاصيل، شنّ الطيران الحربي المُعادي غارات جوية استهدفت كفرتبنيت ووادي الحجير وأطراف برعشيت، فيما طال القصف المدفعي المُعادي مناطق المنصوري ووادي الحجير وحرش عيتا الجبل وأطراف برعشيت وزوطر الشرقية ووادي السلوقي وكفرتبنيت وكونين وصربين وسهل الخيام ووادي زبقين والنبطية الفوقا.

وسُجّلت كذلك تفجيرات مُعادية في كونين ومحيط دير ميماس والخيام، فيما أُلقيت قنابل مضيئة فوق مناطق القنطرة وكفرتبنيت وزوطر الشرقية، في سياق استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على مناطق عدة في جنوب لبنان.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان العدوان الإسرائيلي العدوان الصهيوني جنوب لبنان
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