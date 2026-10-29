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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-29 08:00
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10:41 |
بحرية حرس الثورة: مهمة المسيّرة الأميركية كانت رصد أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية على الشريط الساحلي للخليج ومضيق هرمز
10:39 |
بحرية حرس الثورة: تمكّن مقاتلونا من إنزال مسيّرة تجسسية وتضليلية أميركية من طراز (MQM-170) على الأرض بسلام
10:37 |
العلاقات العامة لبحرية حرس الثورة: البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي تستولي على طائرة تجسس أميركية بدون طيار غرب مضيق هرمز
09:07 |
إنخفاض احتياطيات النفط الطارئة الأميركية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1982
09:00 |
نائب منسق القوات البحرية الإيرانية الادميرال جليل مقدم: نفذنا أكثر من 20 عملية ناجحة ضد سفن أميركية
08:17 |
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط طائرة مُسيرة أميركية من طراز إم كيو 1 شرق مضيق هرمز قبالة مدينة سيريك
08:16 |
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين: دي فانس بادر بالتواصل مع محسن رضائي عبر رسالة أرسلت الأسبوع الماضي بوساطة قطرية
08:15 |
"نيوز نيشن" عن مصدر: اتصالات مكثفة جرت الأيام القليلة الماضية بين الإيرانيين والأميركيين عبر وسطاء
08:14 |
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: الرئيس ترامب كان متحمسًا بشأن إرسال فانس رسالة إلى محسن رضائي
08:13 |
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة: فانس بعث برسالة إلى محسن رضائي بتوجيه من ترامب
08:13 |
"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: رسالة فانس لرضائي تؤكد أن أي مفاوضات تهدف لتجنب توجيه ضربات تتطلب بحث الملف النووي
08:12 |
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: فانس يجري اتصالات مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني لإحياء المفاوضات
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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