المقال التالي أميركا عشيّة التصويت: التضخّم يتصدّر هواجس الناخبين
إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
10:41 |بحرية حرس الثورة: مهمة المسيّرة الأميركية كانت رصد أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية على الشريط الساحلي للخليج ومضيق هرمز
10:39 |بحرية حرس الثورة: تمكّن مقاتلونا من إنزال مسيّرة تجسسية وتضليلية أميركية من طراز (MQM-170) على الأرض بسلام
10:37 |العلاقات العامة لبحرية حرس الثورة: البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي تستولي على طائرة تجسس أميركية بدون طيار غرب مضيق هرمز
09:00 |نائب منسق القوات البحرية الإيرانية الادميرال جليل مقدم: نفذنا أكثر من 20 عملية ناجحة ضد سفن أميركية
08:17 |الحرس الثوري الإيراني: إسقاط طائرة مُسيرة أميركية من طراز إم كيو 1 شرق مضيق هرمز قبالة مدينة سيريك
08:16 |"نيويورك تايمز" عن مسؤولين: دي فانس بادر بالتواصل مع محسن رضائي عبر رسالة أرسلت الأسبوع الماضي بوساطة قطرية
08:15 |"نيوز نيشن" عن مصدر: اتصالات مكثفة جرت الأيام القليلة الماضية بين الإيرانيين والأميركيين عبر وسطاء
08:13 |"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة: فانس بعث برسالة إلى محسن رضائي بتوجيه من ترامب
08:13 |"أكسيوس" عن مسؤول أميركي: رسالة فانس لرضائي تؤكد أن أي مفاوضات تهدف لتجنب توجيه ضربات تتطلب بحث الملف النووي
08:12 |"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: فانس يجري اتصالات مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني لإحياء المفاوضات