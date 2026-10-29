تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران من اعتراض وتدمير طائرة مُسيّرة أميركية، متطورة من نوع MQ1 تابعة لجيش الإرهاب الأميركي أثناء تحليقها فوق شرق مضيق هرمز.

وجاء في بيان أصدرته العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية صباح اليوم الخميس (29 تشرين الأول/أكتوبر 2026): "قبل ساعات، تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة متطورة من نوع MQ1، بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة الجديدة التابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري، وتحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد، وذلك في سماء شرق مضيق هرمز (مقابل سيريك)".

ولفتت العلاقات العامة في بيانها إلى أن المُسيرة الأميركية هي الرابعة عشرة من هذا النوع والتي يتم اسقاطها، بواسطة الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.



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