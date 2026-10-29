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أسعار الذهب تتراجع بالتزامن مع ارتفاع الدولار
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منوعات

أسعار الذهب تتراجع بالتزامن مع ارتفاع الدولار

2026-10-29 09:22
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  تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس (29 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، مع ارتفاع الدولار، في وقت يقيّم فيه المستثمرون إشارات السياسة النقدية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بعدما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، وسط ترقّب صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 00:44 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4039.26 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول عند 4051 دولاراً.

وحافظ الدولار على مكاسبه، ما زاد تكلفة الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

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