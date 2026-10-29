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فلسطين

المشهد في غزة: غارات الاحتلال مستمرة وعشرات المصابين
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فلسطين

المشهد في غزة: غارات الاحتلال مستمرة وعشرات المصابين

2026-10-29 09:31
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  واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة لليوم الـ386، وسط استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة عشرات آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي أبرز التطورات الميدانية، قصف جيش الاحتلال نقطة تفتيش مخصصة للبضائع قرب منطقة فش فرش في مواصي رفح، جنوبي القطاع، ما أدى إلى استشهاد أربعة موظفين وإصابة عشرات المواطنين، نُقل 15 منهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ونعى المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة الموظفين الذين استشهدوا في الاستهداف، وهم محمود أبو نعمة، ومحمد حميد شريق أبو سلطان، وهمام جبر السيد أبو لبدة، ووسام عدوان.

وفي وقت سابق، استشهد المواطن محمد عليان البيوك إثر قصف "إسرائيلي" استهدفه في حارة البيوك، وسط مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

كما قصفت مسيّرة "إسرائيلية" تجمعاً للمواطنين في مواصي بلدة القرارة، شمالي خان يونس، ما أسفر عن إصابة خمسة فلسطينيين، أحدهم بجروح بالغة الخطورة.

وفي وسط القطاع، أدى استهداف تجمع للمواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وأُصيب 11 فلسطينياً جراء سقوط قذيفة "إسرائيلية" على منزل في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.

وتواصل إطلاق النار "الإسرائيلي" خلال ساعات الليل باتجاه المناطق الشرقية من خان يونس والأحياء الشرقية لمدينة غزة، فيما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار في عرض البحر قبالة ساحل المدينة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة
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