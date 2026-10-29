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ساندرز: ترامب أخطر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة
وصف عضو مجلس الشيوخ الأميركي المستقل عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه: "أخطر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، وبرأيه هو: "شخصية تسلطية لا تؤمن بسيادة القانون".
وقال ساندرز، في تصريحات نشرت اليوم الخميس (29 تشرين الأول/أكتوبر 2026): "إن الانتخابات (النصفية الأميركية) تتمحور في الاختيار بين الإبقاء على كونغرس جمهوري يوافق بصورة عمياء على كل ما يطرحه ترامب، أو العمل على محاسبته".
كما رأى ساندرز أن نتائج الانتخابات: "ستحدد طبيعة العلاقة بين الكونغرس والإدارة الأميركية، في ظل الخلافات بشأن أداء ترامب وسياساته".
تأتي تصريحات ساندرز في وقت تتحضر فيه الولايات المتحدة للانتخابات النصفية، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.