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عربي ودولي

اشتعال النار في سفينة قرب سواحل عُمان
عربي ودولي

اشتعال النار في سفينة قرب سواحل عُمان

2026-10-29 10:00
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أعلنت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن رصد حريق اندلع في سفينة في مضيق هرمز قرب ساحل عُمان.

ونقلت قناة الجزيرة عن منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت صباح اليوم الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تقريرًا مفاده أن سفينة رُصدت من قبل سفينة أخرى وهي تشتعل.

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عن هذا الحادث في مضيق هرمز، على مسافة 9 أميال بحرية شمال خصب في عُمان.
ولم يتضح بعد وضع طاقم السفينة. كما لم يُعرف بعد مقدار الأضرار التي لحقت بالسفينة واحتمال وجود تبعات بيئية لهذا الحادث.
 

الكلمات المفتاحية
مضيق هرمز سلطنة عمان الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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