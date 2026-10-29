أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن دبلوماسية الطاقة الإيرانية حققت تقدمًا ملحوظًا، خلال القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والتي استضافتها العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح عراقجي أن المحادثات ركزت على تطورات أسواق الغاز العالمية وأمن الطاقة، محذرًا من التداعيات المدمرة لأي مغامرة عسكرية صهيونية في منطقة الخليج. وأشار إلى أن هذه المخاطر تشكل مصدر قلق بالغ للدول المصدرة والمستهلكة للغاز.

واختُتمت القمة باعتماد "إعلان موسكو"، بمشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من قادة الدول الأعضاء والمراقبة، وسط تحديات متزايدة تواجه أسواق الطاقة العالمية.

في السياق، أكد وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيلوف أن أزمة مضيق هرمز أثرت على نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً، مشيراً إلى أن العقوبات الأحادية المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا أسهمت في زيادة تقلبات الأسواق وارتفاع الأسعار.

وتستحوذ الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز على نحو 70% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة عالمياً، و42% من صادرات الغاز، وفق بيانات عرضها الكرملين قبيل القمة.

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