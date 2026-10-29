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إيران

انفجار 3 ناقلات نفط إثر اصطدامها بألغام في المنطقة المحظورة بمضيق هرمز
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إيران

انفجار 3 ناقلات نفط إثر اصطدامها بألغام في المنطقة المحظورة بمضيق هرمز

2026-10-29 11:40
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أعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، انفجار 3 ناقلات نفط مخالفة جراء اصطدامها بألغام بحرية أثناء عبورها من المسار غير المصرح به في المنطقة المحظورة من مضيق هرمز.

وأوضحت العلاقات العامة في بيان لها اليوم الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أنه و"خلال الساعات الـ24 الماضية، انفجرت 3 ناقلات نفط مخالفة واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بألغام بحرية أثناء عبورها من المسار الجنوبي غير المصرح به لمضيق هرمز، ثم تُركت على السواحل الجنوبية للمضيق".

وأضاف البيان أن هذه الناقلات أغلقت جميع أنظمة الرادار والملاحة الخاصة بها، وتجاهلت تحذيرات القوة البحرية للحرس الثوري وهي تحاول الخروج من المسار الجنوبي غير المصرح به لمضيق هرمز، فانفجرت بعد اصطدامها بألغام بحرية.

وشددت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية مجددًا على "أن المسار غير المصرح به في مضيق هرمز ملوث بالألغام، وأن مالكي وطواقم السفن مسؤولون عن العبور من هذه المسارات، ولا ينبغي لهم الالتفات إلى أوهام القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في الفضاء الإلكتروني".

وختم البيان بالقول: "إن الحقيقة تتضح في الميدان، وأي إجراء استفزازي بدعم وشرور الجيش الأميركي الإرهابي المعتدي يتجاهل قواعد هذا المضيق سيُتعامل معه بحزم".
 

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الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز النفط الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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