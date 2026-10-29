قالت المراسلة السياسية في صحيفة "معاريف" آنا برسكي إن رئيس لجنة الانتخابات نوعام سولبرغ أمر رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني، بالتحقيق في معلومات تتعلق بتمويل جهات خارجية لحملة تهدف إلى التأثير على الانتخابات في "إسرائيل"، مضيفة إن المقصود مبالغ مالية كبيرة يُشتبه في تحويلها من جهات عربية بهدف رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي بوسائل غير قانونية.

وبحسب برسكي، فإن إحدى الدول المشتبه في تحويلها الأموال للتأثير على الانتخابات هي قطر.

وذكرت برسكي أنه في وقت سابق، أمس، أشاد رئيس الوزراء القطري السابق بإنجاز القوائم العربية في الانتخابات "الإسرائيلية"، مع تركيز خاص على أحمد الطيبي.

ولفتت إلى أن سولبرغ توجّه في رسالته إلى رئيس الشاباك على خلفية شبهات خطيرة عُرضت عليه بشأن التأثير "غير المشروع" على انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، من خلال تمويل أجنبي من جهات تعمل ضد المصلحة "الإسرائيلية".

وأوضح سولبرغ أنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت هذه الشبهات تستند إلى أساس من الصحة، لكنه شدّد على أن احتمال تورط جهات أجنبية يستوجب إجراء تحقيق شامل، حفاظًا على نزاهة الانتخابات ومنعًا للمساس "بالعملية الديمقراطية".



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