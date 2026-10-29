كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي الرئيس بري يحذر من خطورة إنهاء مهمة اليونيفيل قبل إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي"

إيران

حرس الثورة يعلن إنزال طائرة تجسس أميركية في هرمز
إيران

حرس الثورة يعلن إنزال طائرة تجسس أميركية في هرمز

2026-10-29 13:00
73

أعلنت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن وحدة الحرب الإلكترونية التابعة لها تمكّنت من إنزال طائرة أميركية للتجسس والخداع من طراز «MQM-170» في غرب مضيق هرمز، بعد اكتشافها والسيطرة على أنظمة توجيهها والتحكّم بها.

وذكرت، في بيان اليوم الخميس (29 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، أن الطائرة كانت تنفّذ مهمة استطلاع لأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية على طول الشريط الساحلي للخليج الفارسي ومضيق هرمز، مشيرةً إلى أنها أُجبرت على الهبوط بسلام.

وأضاف البيان بأن المعلومات التي استعادها المتخصصون الإيرانيون من الطائرة أظهرت أن نقطة انطلاقها كانت من سواحل إحدى دول الضفة الجنوبية للخليج.

وكان حرس الثورة الإسلامية قد أعلن في بيان سابق اليوم أنه تمكن من اعتراض وتدمير طائرة مُسيّرة أميركية متطورة من نوع MQ1 تابعة لجيش الإرهاب الأميركي أثناء تحليقها فوق شرق مضيق هرمز.

وجاء في البيان: "قبل ساعات، تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة متطورة من نوع MQ1، بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة الجديدة التابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري، وتحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد، وذلك في سماء شرق مضيق هرمز (مقابل سيريك)".

ولفت بيان الحرس الثوري إلى أن المُسيرة الأميركية هي الرابعة عشرة من هذا النوع والتي يتم اسقاطها، بواسطة الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز العدوان الاميركي السعودي على اليمن حرس الثورة الاسلامية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني
إقرأ المزيد
المزيد
حرس الثورة يعلن إنزال طائرة تجسس أميركية في هرمز
حرس الثورة يعلن إنزال طائرة تجسس أميركية في هرمز
إيران منذ 31 دقيقة
انفجار 3 ناقلات نفط إثر اصطدامها بألغام في المنطقة المحظورة بمضيق هرمز
انفجار 3 ناقلات نفط إثر اصطدامها بألغام في المنطقة المحظورة بمضيق هرمز
إيران منذ ساعة
المساعد السياسي في الحرس الثوري: العصر الأميركي في المنطقة قد انتهى
المساعد السياسي في الحرس الثوري: العصر الأميركي في المنطقة قد انتهى
إيران منذ ساعتين
عراقجي: دبلوماسية الطاقة الإيرانية تقدمت خطوة إلى الأمام في موسكو
عراقجي: دبلوماسية الطاقة الإيرانية تقدمت خطوة إلى الأمام في موسكو
إيران منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
حرس الثورة يعلن إنزال طائرة تجسس أميركية في هرمز
حرس الثورة يعلن إنزال طائرة تجسس أميركية في هرمز
إيران منذ 31 دقيقة
ازدواجية المعايير في تغطية الاحتجاجات.. لماذا تختلف الرواية بين إيران وفرنسا؟  
ازدواجية المعايير في تغطية الاحتجاجات.. لماذا تختلف الرواية بين إيران وفرنسا؟  
خاص العهد منذ 58 دقيقة
انفجار 3 ناقلات نفط إثر اصطدامها بألغام في المنطقة المحظورة بمضيق هرمز
انفجار 3 ناقلات نفط إثر اصطدامها بألغام في المنطقة المحظورة بمضيق هرمز
إيران منذ ساعة
المساعد السياسي في الحرس الثوري: العصر الأميركي في المنطقة قد انتهى
المساعد السياسي في الحرس الثوري: العصر الأميركي في المنطقة قد انتهى
إيران منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة