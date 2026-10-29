أعلنت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن وحدة الحرب الإلكترونية التابعة لها تمكّنت من إنزال طائرة أميركية للتجسس والخداع من طراز «MQM-170» في غرب مضيق هرمز، بعد اكتشافها والسيطرة على أنظمة توجيهها والتحكّم بها.

وذكرت، في بيان اليوم الخميس (29 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، أن الطائرة كانت تنفّذ مهمة استطلاع لأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية على طول الشريط الساحلي للخليج الفارسي ومضيق هرمز، مشيرةً إلى أنها أُجبرت على الهبوط بسلام.

وأضاف البيان بأن المعلومات التي استعادها المتخصصون الإيرانيون من الطائرة أظهرت أن نقطة انطلاقها كانت من سواحل إحدى دول الضفة الجنوبية للخليج.

وكان حرس الثورة الإسلامية قد أعلن في بيان سابق اليوم أنه تمكن من اعتراض وتدمير طائرة مُسيّرة أميركية متطورة من نوع MQ1 تابعة لجيش الإرهاب الأميركي أثناء تحليقها فوق شرق مضيق هرمز.

وجاء في البيان: "قبل ساعات، تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة متطورة من نوع MQ1، بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة الجديدة التابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري، وتحت سيطرة شبكة الدفاع الجوي الموحدة للبلاد، وذلك في سماء شرق مضيق هرمز (مقابل سيريك)".

ولفت بيان الحرس الثوري إلى أن المُسيرة الأميركية هي الرابعة عشرة من هذا النوع والتي يتم اسقاطها، بواسطة الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

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