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لبنان

الرئيس بري يحذر من خطورة إنهاء مهمة اليونيفيل قبل إنهاء الاحتلال
لبنان

الرئيس بري يحذر من خطورة إنهاء مهمة اليونيفيل قبل إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي"

2026-10-29 13:11
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا ريم العبلي رادوفان والوفد المرافق بحضور السفير الالماني لدى لبنان  توماس تسانايزن، والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان.

وتناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية جراء مواصلة "إسرائيل" عدوانها على لبنان، وتدميرها الممنهج للقرى والبلدات اللبنانية في الجنوب، وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها القرار 1701، ولا بالاتفاقات المبرمة عام 2024 ومؤخرا إتفاق الإطار وكلاهما برعاية أميركية.

وخلال اللقاء حذّر الرئيس بري من "خطورة إنهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" قبل تطبيق القرار1701 كاملًا وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" كليًا".  

وشدد رئيس المجلس النيابي على وجوب تعزيز الشراكة بين لبنان وألمانيا الإتحادية والاتحاد الأوروبي والاستمرار بتقديم الدعم للجيش اللبناني. 

كما استقبل الرئيس نبيه بري رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان أنييس دور، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض لمهام وبرامج عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان لاسيما تلك المتعلقة بملفي النازحين والأسرى اللبنانيين لدى قوات الاحتلال "الإسرائيلي".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان نبيه بري اليونيفيل ألمانيا
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