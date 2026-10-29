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عربي ودولي

توغل جديد لآليات العدو الصهيوني في جنوب سورية
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عربي ودولي

توغل جديد لآليات العدو الصهيوني في جنوب سورية

2026-10-29 13:28
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تُواصل قوات العدو الصهيوني اعتداءاتها وتحركاتها العسكرية الميدانية داخل الأراضي السورية، لا سيما في جنوب سورية، حيث أفيد عن توغل جديد لآليات العدو في ريف القنيطرة.

وتتزايد هذه التحركات عبر التوغلات المتكررة للآليات والدبابات الصهيونية في بلدات وقرى ريف القنيطرة، واستهداف ممتلكات المواطنين، وإقامة الحواجز المؤقتة، مما يتسبب في تفاقم حالة التوتر والمخاطر الأمنيّة المباشرة على أهالي المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بتوغل دبابتين للعدو الصهيوني من طراز "ميركافا"، صباح اليوم الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في أطراف بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سورية، في ظل استمرار التوغلات والتحركات العسكرية الصهيونية المتصاعدة في المنطقة.

كذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دبابتين صهيونيتين توغلتا في أطراف بلدة جباتا الخشب، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني حطمت دراجة نارية تعود لشاب سبق أن احتجزته خلال توغلاتها واعتداءاتها في المنطقة.

ويأتي هذا التوغل الميداني بعد أيام من تحركات عسكرية متتالية نفذها العدو الصهيوني في ريف القنيطرة؛ حيث أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في 25 الجاري، بتوغل قوة صهيونية على الطريق الواصل بين جباتا الخشب وقرية عين البيضة، وقامت بنصب حاجز مؤقت وتفتيش المارة قبل انسحابها.

وشهدت المنطقة ذاتها، في 20 الجاري، توغلات لآليات عسكرية ودبابات صهيونية وفق تقارير إعلامية سورية، فيما أفادت تقارير أخرى بوقوع تحركات عسكرية للعدو في محيط تل الهوى وقرية طرنجة.

وفي 24 الجاري، أفادت تقارير إعلامية بقصف صهيوني استهدف محيط بلدتي الحميدية وبئر عجم، مما أدى إلى اندلاع حريق في حرش جباتا الخشب إثر سقوط قنبلة مضيئة أطلقتها قوات العدو.
 

الكلمات المفتاحية
سوريا جيش الاحتلال الاسرائيلي القنيطرة
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