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عربي ودولي

استشهاد 12 مواطنًا بقصف سعودي غرب تعز
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عربي ودولي

استشهاد 12 مواطنًا بقصف سعودي غرب تعز

2026-10-29 14:25
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في اليمن عن استشهاد وإصابة 15 مواطنًا باستهداف الطيران السعودي منزلي مواطنين في منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، استشهاد 12 مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين بحالة حرجة كحصيلة أولية، نتيجة استهداف الطيران السعودي منزل أسرة إبراهيم سعيد محمد أحمد القوز ومنزل أسرة الراعبي سعيد محمد أحمد القوز في البرح، بمديرية مقبنة.

وأوضحت أن الاستهداف المباشر للأحياء السكنية الآمنة، يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة التي تطال المدنيين في محافظة تعز.

واعتبرت الوزارة الجريمة، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب مكتملة الأركان تستوجب محاسبة دولية عاجلة.

ودعت وزارة الصحة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة ما ترتكبه السعودية من جرائم يندى لها الجبين، في ظل صمت دولي معيب.

الكلمات المفتاحية
العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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