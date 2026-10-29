أعلن الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية، أن مضيق هرمز سيبقى تحت السيطرة الاستراتيجية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، ولن يفتح، حتى تحقيق الشروط الإيرانية بالكامل.

وقال المتحدث باسم الجيش الايراني العميد محمد أكرمي نيا في كلمة القاها أمام تجمع شعبي في أحد ميادين العاصمة الايرانية طهران اليوم الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026: "إن العدو استهدف أولًا تدمير القدرات النووية والصاروخية لإيران، ثم سعى إلى تدمير جبهة المقاومة وإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، وأخيرًا أعلن علنًا تقسيم إيران وتدمير الحضارة الإيرانية".

ولفت العميد أكرمي نيا إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، التي أدلى بها مؤخرًا في اليونان، مؤكدًا أن الهدف الخفي للإجراءات والاعتداءات الأميركية والصهيونية هو "تحقيق مخطط «إسرائيل الكبرى» وضمان تفوق الكيان الصهيوني في المنطقة".

وختم المتحدث باسم الجيش الايراني قائلًا بحزم: "إن مضيق هرمز اليوم تحت السيطرة الاستراتيجية للقوات المسلحة الإيرانية، ولن يُفتح أبدًا حتى تتحقق شروط الجمهورية الإسلامية بالكامل".

بدوره أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد حسين محبي، أن مضيق هرمز هو تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة الإيرانية جوًا وبرًا وبحرًا، نافيًا صحة المزاعم التي تروج لها القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" عن السيطرة على المضيق، وإزالة الألغام منه، مطالبًا إيها بإثبات ادعاءاتها بأدلة مستقلة لا بالبيانات.

وكتب العميد محبي عبر حسابه على منصة "إكس" مخاطبًا قادة "سنتكوم": "سنتكوم قاتل الأطفال! أزمة السويس عام 1956 كشفت عن حدود قوة بريطانيا؛ التاريخ أحيانًا يُقلب في المضايق الاستراتيجية... أثبتوا ادعاء إزالة الألغام من هرمز بأدلة مستقلة، لا ببيان!".

وتابع العميد محبي: "حقيقة مضيق هرمز تُرسم في السماء والأرض والبحر؛ لا في الفضاء الإلكتروني وغرف الحرب الإعلامية الأميركية".

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