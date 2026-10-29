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عربي ودولي

بعد أن أصابتها مسيّرة.. غرق سفينة مستأجرة من شركة
عربي ودولي

بعد أن أصابتها مسيّرة.. غرق سفينة مستأجرة من شركة "اسرائيلية" في البحر الأسود

2026-10-29 15:47
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أقرّ إعلام العدو بغرق سفينة حاويات مستأجرة من شركة "زيم" "الإسرائيلية" في البحر الأسود، بعد أن أصابتها طائرة مسيّرة في البحر الأسود.

وفي التفاصيل التي أوردها إعلام العدو، غرقت السفينة والمسيّرة دمّرت الحاويات التي كانت على متنها.

وأفادت التقارير بأن السفينة أبحرت من مدينة حيفا باتجاه بلغاريا، وكانت تحمل 421 حاوية قادمة من الكيان.

ونقلت التقارير عن مصادر في الشركة أن منطقة البحر الأسود تشهد هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وأن نحو سبع سفن تعرضت لهجمات في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

من جهتها، أقرت شركة "زيم" بتعرض سفينة حاويات صغيرة، مستأجرة من قبلها وغير مملوكة لها، لهجوم بطائرة مسيّرة في البحر الأسود.

الكلمات المفتاحية
البحر الأسود العدو الإسرائيلي
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