دعا قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي السعودية إلى وقف العدوان والحصار ضد الشعب اليمني، مؤكدًا على أن "إصرار المعتدي السعودي على مواصلة العدوان لن يزيده إلا خسارة".

وفي خطاب له الخميس 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد للعام 1448 للهجرة، قال "إن وقف العدوان والحصار ضد شعبنا اليمني هو خير للمعتدي السعودي"، لافتًا إلى أنه "لن يزداد المعتدي السعودي مع كل إجرامه إلا وزرًا وإثمًا وتحمّلًا للتبعات الخطيرة في الدنيا وفي الآخرة".

وأضاف: "نحن كشعب يمني بقواتنا المسلحة، وعلى المستوى الرسمي والشعبي، لن نألوا جهدًا في التصدي للعدوان الظالم الجائر ونحن في موقف متقدم، والعدو يخسر كل يوم خسائر كبيرة ويضع نفسه في ورطة حقيقية وموقف مخزٍ بعناده وتكبره وإصراره على مواصلة العدوان".

وأشار إلى أن "العدو يصر على مواصلة العدوان، ويرتكب يوميًا جرائم بحق شعبنا اليمني"، مشيرًا إلى "الجريمة الفظيعة التي ارتكبها العدو بالأمس في سوق الحزم، وقبلها جرائم في أسواق أخرى بتعز"، مؤكدًا أن "العدو يرتكب في كل يوم جرائم لقتل الأطفال والنساء في سوق الحزم وتعز وأماكن أخرى، وأن ما يرتكبه العدو من جرائم يزيده وزرًا إلى وزره".

ودعا السيد الحوثي "الشعوب العربية والإسلامية أن تكون على بصيرة تجاه الافتراء والبهتان السعودي وكل الدعايات الباطلة"، مؤكدًا أن "النظام السعودي يكذب، والنظام السعودي فاسق، وفاسد، ومجرم ومتكبر ومنافق وعميل يخدم أعداء الإسلام والمسلمين ويعمل لصالح الصهيونية".

وطالب شعوب العالم بالتضامن بكل أشكاله المتاحة والممكنة مع الشعب اليمني وإلى قول كلمة الحق، لافتًا إلى أن "من يؤيد العدوان السعودي يكون شريكًا حتى في الجرائم التي يرتكبها المعتدي السعودي وشريكًا حتى في قتل الأطفال والنساء".

ولفت السيد الحوثي إلى أن "النظام السعودي يعمل في إطار سياسات أميركا والغرب وتوجهاتهم والمواقف التي يريدونها"، مشيرًا إلى أن "جرائم أميركا في العالم الإسلامي وحتى في المجتمعات الأخرى تدمير شامل وإبادة وطغيان".

وأكد أن "الدور "الإسرائيلي" في العدوان على بلدنا معلن وتحدث عنه مسؤولون حتى أميركيون"، مبينًا أن "العدو "الإسرائيلي" يدمر تدميرًا شاملًا ويستهدف كل مقومات الحياة ويحاول أن يحول تلك المناطق إلى خراب كامل"، مضيفًا أن "ممارسات العدو "الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني وكذلك ضد بقية الشعوب هي إهلاك للحرث والنسل".

وأشار السيد الحوثي إلى أن "ما فعله ويفعله العدو "الإسرائيلي" في لبنان إهلاك للحرث واستهداف حتى للزراعة والمزارع والحقول الزراعية".

وأكد أن "الشعب اليمني لن يستهدف مقدساته فتلك هي مقدساتنا ومقدسات شعبنا المسلم العزيز الأصيل في انتمائه الإيماني"، مشددًا على أن "النظام السعودي يفتح أجواء بلاد الحرمين الشريفين للصهاينة ولـ"إسرائيل" وفي نفس الوقت يحظر أجواءنا نحن الشعب اليمني".

وحول الأحداث الداخلية في اليمن، أكد قائد حركة أنصار الله أن "القوات المسلحة لا تستهدف أبناء المحافظات الجنوبية، وإنما التحشيدات التابعة للعدو السعودي التي يقودها ضباط سعوديون ويتحركون بها لقتل أبناء هذا الشعب".

وفي ختام خطابه أشاد السيد الحوثي بأبناء تعز، الذين وقفوا وقفة مشرفة إلى جانب القوات المسلحة، مؤكدًا أن "مزاعم العدو السعودي بأن مدينة تعز محاصرة هي مزاعم باطلة"، قائلاً: "ليس هناك أي حصار لمدينة تعز، وعلى مستوى المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية المجال مفتوح لإدخال أي شيء منها والذي يُمنع فقط دخوله إلى الميليشيات التابعة للعدو السعودي التي تقتل أبناء الشعب اليمني هو السلاح فقط".

وأضاف أن "من أراد أن يتأكد من عدم وجود حصار على مدينة تعز، بإمكانه أن يذهب إلى المدينة ويتأكد من هذه الحقيقة"، مؤكدًا أن "العدو السعودي يكذب، والزمرة الموالية له والتابعة له، الخائنة لشعبها ووطنها، هي أيضًا تكذب بشأن مدينة تعز وتتعمد الزور والبهتان".

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