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إيران

قاليباف: لا تقدم في المفاوضات ما لم يُتفق على الشروط الإيرانية السبعة
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إيران

قاليباف: لا تقدم في المفاوضات ما لم يُتفق على الشروط الإيرانية السبعة

2026-10-29 21:20
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أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، في تغريدة عبر منصة "إكس"، أن شروط إيران أُبلغت إلى الوسطاء مرارًا وبكل وضوح، مشددًا على أن سياسة العصا والجزرة لا تجدي نفعًا مع طهران.

وأضاف قاليباف أن أي تقدم لن يتحقق ما لم يتم الاتفاق على الشروط الإيرانية السبعة.

وفي تطور ذي صلة، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية تسلّمت رسالة من نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس موجّهة إلى اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ولم تردّ عليها بعد، في حين اعتبر مصدر أمني ايراني رفيع للوكالة نفسها، أن التكهنات الإعلامية حول مضمونها غير صحيحة.

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الجمهورية الاسلامية في إيران محمد باقر قاليباف
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