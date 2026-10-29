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التصعيد بالتصعيد.. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 6 عمليات عسكرية في العمق السعودي
عربي ودولي

التصعيد بالتصعيد.. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 6 عمليات عسكرية في العمق السعودي

2026-10-29 22:17
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ ست عمليات عسكرية نوعية في العمق السعودي، ردًا على العدوان السعودي واستهدافاته.

وأشارت في بيان الخميس 29 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إلى أن العملية الأولى استهدفت مصفاة "رأس تنورة" بصاروخ باليستي وكانت الإصابة دقيقة، فيما العملية الثانية استهدفت شركة "أرامكو" في بقيق بصاروخ باليستي أيضًا وحققت هدفها بنجاح.

واستهدفت العملية الثالثة مطار خالد في الرياض بدفعة صاروخية، وكانت الإصابة دقيقة، أما العملية الرابعة فقد استهدفت مطار فهد الدولي في الدمام بطائرة مسيّرة وأدّت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.

وحول العملية الخامسة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت مصفاة "رابغ" النفطية بصاروخ باليستي، فيما العملية السادسة استهدفت مقرّ قيادة تحشيدات العدوّ السعودي في منطقة نجران وخلفت قتلى وجرحى من جنود وضباط العدوّ السعودي وتحشيداته.

وفي ختام البيان، أكّدت ​القوات المسلحة اليمنية مضيَّها في الدفاع عن اليمن وفي استمرار عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي وفرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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