إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
07:23 |بقائي: استخدام آلية حقوق الإنسان لتجاهل العدوان والجرائم والتدابير القسرية أحادية الجانب أمر مرفوض
07:18 |الولايات المتحدة الأميركية| مجلة "أتلانتيك": الديمقراطيون يدرسون عزل وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إذا فازوا بأغلبية مجلس النواب
07:14 |بقائي ردًا على الادعاءات التي طرحها ما يُعرف بـ «المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران»: تحميل إيران مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة و الکیان "الإسرائيلی" محاولة متعمدة لتبرئة المعتدين
07:09 |المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: تحميل إيران مسؤولية تداعيات العدوان العسكري الأميركي ليس سوى تبرير للجريمة والتستر عليها
06:50 |"واشنطن بوست": فانس أكد لرضائي أن المصلحة الأساسية للولايات المتحدة تكمن في ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي
06:49 |"واشنطن بوست" نقلًا عن مسؤول أميركي: ولم يُكشف عن مزيد من التفاصيل حول الترتيبات أو التوقيت المرتبط بهذا الاجتماع المحتمل
06:48 |"واشنطن بوست" نقلًا عن مسؤول أميركي: إسطنبول والدوحة تعتبران من أبرز المواقع المحتملة لعقد لقاء محتمل بين جيه دي فانس ومحسن رضائي
06:09 |رويترز: ارتفاع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط دولارين للبرميل بسبب الضبابية المحيطة بالحرب مع إيران