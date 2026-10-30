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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-30 06:02
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07:23 |
بقائي: استخدام آلية حقوق الإنسان لتجاهل العدوان والجرائم والتدابير القسرية أحادية الجانب أمر مرفوض
07:18 |
الولايات المتحدة الأميركية| مجلة "أتلانتيك": الديمقراطيون يدرسون عزل وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إذا فازوا بأغلبية مجلس النواب
07:15 |
بقائي: آلية تقصي أوضاع حقوق الإنسان في إيران ذات طابع سياسي وفُرضت بدوافع خبيثة
07:14 |
بقائي ردًا على الادعاءات التي طرحها ما يُعرف بـ «المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران»: تحميل إيران مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة و الکیان "الإسرائيلی" محاولة متعمدة لتبرئة المعتدين
07:09 |
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: تحميل إيران مسؤولية تداعيات العدوان العسكري الأميركي ليس سوى تبرير للجريمة والتستر عليها
06:50 |
"واشنطن بوست": فانس أكد لرضائي أن المصلحة الأساسية للولايات المتحدة تكمن في ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي
06:49 |
"واشنطن بوست" نقلًا عن مسؤول أميركي: ولم يُكشف عن مزيد من التفاصيل حول الترتيبات أو التوقيت المرتبط بهذا الاجتماع المحتمل
06:48 |
"واشنطن بوست" نقلًا عن مسؤول أميركي: إسطنبول والدوحة تعتبران من أبرز المواقع المحتملة لعقد لقاء محتمل بين جيه دي فانس ومحسن رضائي
06:09 |
رويترز: ارتفاع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط دولارين للبرميل بسبب الضبابية المحيطة بالحرب مع إيران
06:05 |
هيئة بحرية بريطانية: حريق في سفينة بمضيق هرمز بعد واقعة شمال شرقي سلطنة عُمان
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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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