تعرضت منصة "بينانس" (Binance) لأكبر هجوم أمني في تاريخ التشفير تمثل باختراق ضخم طال أصولاً بقيمة 6.3 مليارات دولار، ما تسبب بتراجع حاد في أسواق العملات الرقمية.

وأعلنت منصة "بينانس" وهي أكبر منصة لتداول العملات المشفّرة في العالم، في بيان اليوم الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أنها تعرّضت لـ"حدث أمني" وصفته وسائل الإعلام والشركات التحليلية بأنه "أكبر عملية اختراق وقرصنة في تاريخ صناعة التشفير".

وأكدت منصة "بينانس" في بيانها عبر منصة "إكس" أنّ إجمالي الأثر المالي التقديري للهجوم يبلغ نحو 6.3 مليارات دولار.

وأوضحت المنصة أن عملية الاختراق انطلقت من حاسوب محمول مخترق، ما سمح للمهاجم بالوصول إلى نظام الخدمة وإجراء عمليات سحب غير مصرح بها.

كما أكّدت المنصة أنها تعمل بالتنسيق والتعاون مع شركائها في شبكات "البلوكشين" لتجميد الأصول المتضرّرة، مشيرةً إلى أنه تمّ تجميد ما يقارب 3 مليارات دولار من تلك الأصول على الشبكة حتى الآن.

وأعلنت "بينانس" أنها ستغطي جميع الخسائر الناجمة عن عملية الاختراق، مؤكدةً أن "أموال المستخدمين آمنة".

وأدّت هذه الأنباء إلى تراجع حادّ في أسعار التوكنز والعملات الرقمية عبر الأسواق العالمية.

يُذكر أنّ منصة "بينانس" تأسست عام 2017 لتصبح بسرعة القوة المهيمنة في سوق "الكريبتو"، حيث تستحوذ وحدها على الحصة الأكبر من حجم التداول اليومي عالمياً، وتدير منظومة متكاملة تشمل عملتها الخاصة (BNB) وشبكتها المستقلة للبلوكشين.



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