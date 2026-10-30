كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي إيران أمام مجلس الأمن: مسؤولية عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تقع على عاتق المعتدين

لبنان

معهد الصادق الأمين في صيدا أحيا ذكرى ولادة السيّدة زينب (ع) بمحفل قرآني للأخوات
لبنان

معهد الصادق الأمين في صيدا أحيا ذكرى ولادة السيّدة زينب (ع) بمحفل قرآني للأخوات

2026-10-30 09:40
131

إحياءً لذكرى ولادة السيّدة زينب عليها السلام، وبالاستلهام من سيرتها شجاعةَ التّبليغ في أشدّ المواقف محنةً، نظمت إدارة معهد الصّادق الأمين محفلًا قرآنيًّا خاصًا بالأخوات في قاعة الأنشطة في مقر المعهد بمدينة صيدا.

وتخلل المحفل تلاوات مباركة بصوتَي الأختين بتول حرب وفاطمة علّوش، وكلمة طيّبة للمبلّغة الأخت منال دياب تناولت فيها الدّور الإعلاميّ للسيّدة زينب عليها السلام؛ إذ حمل منبرُها رسالةَ كربلاء بقوّة البيان، فكشف حقيقةَ ما جرى، وأقام حجّةَ الحقّ في وجه الطّغيان.

واختُتم المحفل بفقرةٍ إنشاديّة للأخت ابتسام مؤذن، ثم مضيف تبرّكًا بذكرى الولادة المباركة.

 

الكلمات المفتاحية
لبنان صيدا السيدة زينب القرآن الكريم
إقرأ المزيد
المزيد
وزارة الصحة: حالات مشتبهة مصابة بالـ
وزارة الصحة: حالات مشتبهة مصابة بالـ"تريشينيلا" 
لبنان منذ 49 دقيقة
معهد الصادق الأمين في صيدا أحيا ذكرى ولادة السيّدة زينب (ع) بمحفل قرآني للأخوات
معهد الصادق الأمين في صيدا أحيا ذكرى ولادة السيّدة زينب (ع) بمحفل قرآني للأخوات
لبنان منذ 3 ساعات
"ستبقى فلسطين وجهة الشرفاء".. وفد أسباني إيطالي يلتقي عوائل شهداء في مخيم نهر البارد
لبنان منذ 13 ساعة
مرقص: مجلس الوزراء عرض المبادئ الأساسية التي ينبغي اعتمادها لمعالجة ملف النفايات
مرقص: مجلس الوزراء عرض المبادئ الأساسية التي ينبغي اعتمادها لمعالجة ملف النفايات
لبنان منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
وزارة الصحة: حالات مشتبهة مصابة بالـ
وزارة الصحة: حالات مشتبهة مصابة بالـ"تريشينيلا" 
لبنان منذ 49 دقيقة
معهد الصادق الأمين في صيدا أحيا ذكرى ولادة السيّدة زينب (ع) بمحفل قرآني للأخوات
معهد الصادق الأمين في صيدا أحيا ذكرى ولادة السيّدة زينب (ع) بمحفل قرآني للأخوات
لبنان منذ 3 ساعات
العدو يُهدِّد ويستعدّ... وعون يُصِرُّ على التفاوضِ معه!
العدو يُهدِّد ويستعدّ... وعون يُصِرُّ على التفاوضِ معه!
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
رجّي إلى «منبر التطبيع» في المنامة: عن خُطورة ما قِيل... وما لم يُفعل
رجّي إلى «منبر التطبيع» في المنامة: عن خُطورة ما قِيل... وما لم يُفعل
مقالات مختارة منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة