إحياءً لذكرى ولادة السيّدة زينب عليها السلام، وبالاستلهام من سيرتها شجاعةَ التّبليغ في أشدّ المواقف محنةً، نظمت إدارة معهد الصّادق الأمين محفلًا قرآنيًّا خاصًا بالأخوات في قاعة الأنشطة في مقر المعهد بمدينة صيدا.

وتخلل المحفل تلاوات مباركة بصوتَي الأختين بتول حرب وفاطمة علّوش، وكلمة طيّبة للمبلّغة الأخت منال دياب تناولت فيها الدّور الإعلاميّ للسيّدة زينب عليها السلام؛ إذ حمل منبرُها رسالةَ كربلاء بقوّة البيان، فكشف حقيقةَ ما جرى، وأقام حجّةَ الحقّ في وجه الطّغيان.

واختُتم المحفل بفقرةٍ إنشاديّة للأخت ابتسام مؤذن، ثم مضيف تبرّكًا بذكرى الولادة المباركة.

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