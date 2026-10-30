تتّجه الحركة العمالية الدولية إلى تنظيم تحرك احتجاجي واسع يشمل أكثر من 100 ميناء حول العالم، بهدف تعطيل حركة الملاحة البحرية ووقف شحنات الأسلحة المتجهة إلى الكيان الصهيوني، احتجاجًا على حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، واستخدام الموانئ الدولية ممرًا لنقل شحنات التسليح إلى الأراضي المحتلة.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن عمّال الموانئ في 22 دولة يستعدون لتنظيم إضراب واحتجاج عالمي اليوم الجمعة، في إطار ما أُطلق عليه "اليوم العالمي للتحرك ضد الحرب والإبادة الجماعية في قطاع غزة". ويأتي هذا التحرك رفضًا لاستمرار استخدام المنشآت المينائية في نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.

وبحسب منظمي الإضراب، من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى إرباك أكثر من 40% من حركة الملاحة في البحر المتوسط، فضلًا عن منع نقل شحنات تُقدّر قيمتها بأكثر من ملياري دولار.

وفي هذا السياق، أعلن اتحاد نقابات العمل القاعدية في إيطاليا أن نطاق الاحتجاجات اتسع، مع انضمام عمال الأرصفة، ليشمل أكثر من 100 ميناء في 20 دولة مختلفة. ومن المتوقع أن يستهدف الإضراب عددًا من أبرز المراكز البحرية والملاحية في أوروبا ومناطق أخرى من العالم، من بينها موانئ هامبورغ في ألمانيا، وفالنسيا والجزيرة الخضراء في إسبانيا، ولوهافر في فرنسا، وبيرايوس في اليونان، وجنوة في إيطاليا، وطنجة المتوسط في المغرب، ونافاشيفا في الهند.

ولقيت الدعوة إلى الإضراب دعمًا من نقابات عمالية كبرى، بينها نقابة "فيردي" في ألمانيا، ونقابة "سيبتو"، أكبر نقابة عمالية في إيرلندا، و"3إف" في الدنمارك، و"سي جي تي" في فرنسا. كما امتدت المشاركة خارج أوروبا لتشمل 12 ميناء في الهند، إلى جانب اتحاد عمال النقل المائي الهندي، في حين لم تُنشر حتى الآن إحصاءات دقيقة تحدد حجم المشاركة الفعلية للعمال في الإضراب.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن "الأسطول العالمي للاستدامة"، وهو ائتلاف يضم مجموعات وحملات داعمة لفلسطين سبق أن سعت مرارًا إلى كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليها، عزمه تنفيذ تحركات ميدانية منسقة واستراتيجية في المياه بالتزامن مع الإضراب.

كذلك، أعلنت حركة المقاطعة العالمية للكيان "الإسرائيلي" (BDS)، إلى جانب 17 نقابة واتحادًا عماليًا فلسطينيًا، دعمها الكامل للتحرك الاحتجاجي، في خطوة تعكس اتساع نطاق التضامن النقابي الدولي مع غزة، واتجاهه نحو توظيف التحركات العمالية والموانئ البحرية للضغط من أجل وقف نقل الأسلحة إلى الكيان الصهيوني.

الكلمات المفتاحية