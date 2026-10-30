في تصريحات بارزة أكدت تحولًا في الاستراتيجية الأميركية تجاه المنطقة، أقرّ السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك بفشل الولايات المتحدة في ضمان أمن دول المنطقة، داعيًا هذه الدول إلى تحمّل مسؤولية أكبر لضمان أمنها.

وقال برّاك: "أعتقد أن الأمر لم ينتهِ بعد، بل هو في مرحلة انتقالية. التملك لا يجدي نفعًا، والسيطرة لم تنجح.. كل مكان حاولنا السيطرة عليه -ليبيا، أفغانستان، سورية، العراق- يا لها من كارثة في العراق! لذا، فإن الحل ليس التملك بل الرعاية، وليس الرحيل.. لن نرحل".

وأشار بّراك إلى فشل التدخلات الأميركية السابقة في العراق وليبيا وأفغانستان كدليل على محدودية الجهود المبذولة لإعادة تشكيل الدول الأخرى بالقوة العسكرية. وقال: "في كل مرة نحاول فيها التدخل وتغيير الشخص أو النظام، يبدو أن ذلك كان خطأً".

وتابع برّاك: "إن الدول ستضطر بشكل متزايد إلى الاعتماد على الترتيبات الأمنية الإقليمية"، مضيفًا أن استراتيجية الدفاع التي وضعتها إدارة ترامب لعام 2026، تدعو الشركاء الإقليميين إلى تحمل المسؤولية الرئيسية عما أسمته "ردع إيران ووكلائها".

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