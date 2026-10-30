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لبنان

وزارة الصحة: حالات مشتبهة مصابة بالـ
لبنان

وزارة الصحة: حالات مشتبهة مصابة بالـ"تريشينيلا" 

2026-10-30 12:00
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل حالات مشتبهة بداء الـ"تريشينيلا"، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنّب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهوة جيدًا.

وأعلنت الوزارة في بيان اليوم الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026 أنها تتابع الموضوع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال إجراء التحقيقات الوبائية والفحوصات المخبرية اللازمة، بهدف تحديد مصادر العدوى واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الصحة العامة.

وأوضحت أن "داء الـ"تريشينيلا" مرض طفيلي ينتقل إلى الإنسان عبر تناول لحوم نيئة أو غير مطهوة جيدًا، ولا سيما لحوم الخنازير المصابة ومشتقاتها. ولا ينتقل المرض مباشرةً من شخص إلى آخر. وتتراوح فترة حضانة المرض من أسبوعين إلى ٨ أسابيع بعد استهلاك الوجبة الملوثة". 

وقالت: "تبدأ الأعراض عادةً باضطرابات هضمية تشمل الغثيان والإسهال وآلام البطن، وقد تتبعها حمى وآلام عضلية وتعب شديد وانتفاخ حول العينين. وفي الحالات الشديدة، قد تحدث مضاعفات تطال القلب والجهازين العصبي والتنفسي".

وفي هذا الإطار، دعت وزارة الصحة العامة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية التالية:
- تجنّب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهوة جيدًا.
- شراء اللحوم من مصادر موثوقة وخاضعة للرقابة.
- عدم اعتبار التجميد أو التمليح أو التدخين وسائل مضمونة للقضاء على الطفيلي.
- الالتزام بقواعد النظافة وسلامة الغذاء عند تحضير اللحوم.
- مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مشتبهة بعد تناول لحوم نيئة أو غير مطهوة جيداً.

وأكدت وزارة الصحة "أهمية التشخيص المبكر والعلاج المناسب للحد من المضاعفات".

وحذّرت "أصحاب المطاعم والملاحم ومورّدي اللحوم من أي غش أو تلاعب بنوع اللحوم أو مصدرها أو صلاحيتها، مؤكدةً متابعة المخالفات بالتنسيق مع الجهات الرقابية والقضائية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

الكلمات المفتاحية
لبنان الصحة وزارة الصحة اللبنانية اللحوم أمراض
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