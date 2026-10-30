واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ387 على التوالي، وارتكبت اليوم الجمعة 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، سلسلة جديدة من الاعتداءات تخللتها غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف منازل.

وأدت الخروقات "الإسرائيلية" خلال الساعات الـ24 الماضية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين بجروح في مناطق مختلفة من القطاع.

واستشهد الشاب محمد سمير النجار على إثر استهدافه بالقرب من مدرسة زينب الوزير (مخيم حلاوة) في جباليا شمال القطاع.

واغتال الاحتلال مواطنين اثنين هما: إبراهيم أبو عشيبة من المغازي، وإيهاب أبو طاقية، وأصيب آخرون، في غارة جوية استهدفت مركبة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين فجر اليوم جراء غارة جوية لطيران الاحتلال استهدفت شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.



كما نفّذ جيش الاحتلال عملية نسف واسعة شرقي قرية المصدر وسط القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الأجواء الغربية لمدينة غزة.

وأغارت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" الليلة الماضية على منزل يعود لعائلة المدهون في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وترك سكانه بلا مأوى، ليفترشوا الطرقات دون منزل يؤويهم.

وبعد وقت قصير، أغارت طائرات الاحتلال على منزل آخر في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بعدد من المنازل المجاورة.

وفي سياق متصل، تقدم جيش الاحتلال في الخط الأصفر في شارع بيت لاهيا العام وصولًا إلى مفترق حمودة الطبي، بالتزامن مع تدمير عدد من المنازل.

وأطلق جنود الاحتلال النار عدة مرات شمال المنطقة الوسطى وشرق خان يونس.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة الاعتداءات الصهيونية منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى 1,574 شهيدًا و5,687 مصابًا.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 74,570 شهيدًا و175,808 مصابين.

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