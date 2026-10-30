رفعت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) الحصيلة الرسمية للعسكريين الأميركيين الذين قُتلوا خلال العدوان على إيران إلى 23 عسكريًا، بعد إدراج حالتي وفاة إضافيتين ضمن قواعد بياناتها، في خطوة تكشف ارتفاع العدد المعلن مقارنة بالإحصاءات السابقة.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة "مهر" للأنباء، نقلًا عن صحيفة "واشنطن بوست"، بأن البنتاغون أقرّ بارتفاع عدد قتلاه العسكريين، بعدما أضاف حالتين جديدتين من أفراد القوة الجوية الأميركية إلى سجلات الوفيات المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد إيران.

وبحسب المعطيات المعلنة، زعمت وزارة الحرب الأميركية أن الوفاتين تندرجان ضمن فئة الحوادث "غير العدائية"، أي غير المرتبطة بالأعمال القتالية، موضحة أن أحد العسكريين توفي نتيجة مرض، فيما لم يُعلن حتى الآن عن سبب وفاة العسكري الثاني، الذي لا تزال ملابساته قيد التحقيق.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل الولايات المتحدة بشأن طريقة إعلان الخسائر العسكرية المرتبطة بالحرب على إيران، إذ تشير تقارير إعلامية أميركية إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواجه اتهامات بعدم الإفصاح عن الحصيلة الكاملة للقتلى والجرحى، وسط تساؤلات بشأن دقة البيانات العسكرية المنشورة، ولا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أثارت في تقارير سابقة تساؤلات بشأن الفجوة بين أعداد القتلى المسجلة في قواعد بيانات البنتاغون والحصيلة التي تحدث عنها مسؤولون أميركيون.

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