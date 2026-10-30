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مخبر: تداعيات الحرب على إيران عالمية وأوروبا تحصد عواقب تعاونها مع واشنطن
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مخبر: تداعيات الحرب على إيران عالمية وأوروبا تحصد عواقب تعاونها مع واشنطن

2026-10-30 13:37
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  رأى مستشار ومساعد قائد الثورة الإيرانية، محمد مخبر، أن أوروبا تحصد اليوم تداعيات مواقفها السابقة في إطار تعاون حلف شمال الأطلسي "الناتو" مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن القارة تواجه عاصفة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن مخبر نشر تعليقًا على صفحته الشخصية في منصة إكس (تويتر)، على خلفية اندلاع احتجاجات شعبية في عدد من الدول الأوروبية، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ربط فيها أزمات باريس الراهنة بمضيق هرمز.

وقال مخبر إن أوروبا "زرعت الريح" خلال مرحلة بلطجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية، من خلال أدائها في إطار تعاون "الناتو" مع واشنطن، مضيفًا أنها تحصد اليوم عاصفة أزمتها الاقتصادية والاجتماعية التي أرادتها لنفسها.

وأشار إلى أن ماكرون ربط، في تصريحاته الأخيرة، الاضطرابات التي تشهدها باريس بمضيق هرمز.

وشدد مستشار ومساعد قائد الثورة على أن تداعيات الحرب "غير الحكيمة"، والتي تشنها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران، تتجاوز حدود المنطقة، مؤكدًا أن آثارها عالمية.

الكلمات المفتاحية
أوروبا واشنطن باريس الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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