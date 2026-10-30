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إيران

حرس الثورة الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
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إيران

حرس الثورة الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز

2026-10-30 13:55
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  أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الجمعة (30 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، عن توقف ناقلتي نفط واندلاع حريق فيهما، إثر تعرضهما لحادث في مضيق هرمز.

وأوضح حرس الثورة أن الناقلتين أطفأتا جميع أنظمة الملاحة، وحاولتا الخروج عبر مسار غير مسموح به، بدعم من الجيش الأميركي.

وأضاف أن الناقلتين تجاهلتا عدة تحذيرات لاسلكية وُجّهت إليهما، ودخلتا منطقة غير آمنة، ما أدى إلى تعرضهما لحادث وتوقفهما قبالة السواحل الجنوبية لمضيق هرمز.

وحمّل حرس الثورة الجيش الأميركي مسؤولية توقف الناقلتين واحتراقهما، معتبراً أن الحادث نجم عن ممارساته وتجاهل اللوائح الإيرانية الخاصة بالملاحة في مضيق هرمز. وأكد أن الناقلتين المخالفتين استقرتا في المياه الجنوبية للمضيق.

وفي سياق متصل، أعلنت "هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية" عن تعرّض ناقلة في مضيق هرمز، أمس الخميس، لهجوم من قارب صغير، استخدم عبوتين ناسفتين جرى تثبيتهما على هيكل السفينة، ما أدّى إلى وقوع انفجارات تسبّبت في اندلاع حريق بغرفة المحركات وتعطيل الناقلة مؤقتاً.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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