أدانت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، في بيان، العدوان "الإسرائيلي" الذي استهدف منزل نائب رئيس الاتحاد العمالي العام، النقابي الحاج حسن فقيه، في أطراف بلدة كفرتبنيت، مؤكدةً أنّ الاعتداء، في ضوء مواقفه النقابية والوطنية، شكّل محاولة لترهيب الحركة النقابية وإسكات الأصوات الرافضة للاحتلال.

وأكدت الوحدة أنّ استهداف النقابيين لن يكسر إرادة الشعب اللبناني، ولن يثني الحركة العمالية عن أداء دورها الوطني في الدفاع عن الحقوق والكرامة ومواجهة العدوان.

ودعت الوحدة السلطة إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية لبنان، والمنظمات النقابية والعمالية المحلية والدولية إلى إدانة هذا العمل الإجرامي والتحرّك لكشف ملابساته ومحاسبة المسؤولين عنه.

ووجّهت الوحدة تحية اعتزاز إلى كل نقابي مقاوم في لبنان والعالمين العربي والإسلامي، متمسّك بحقوق العمال وكرامتهم، ومواجه للاحتلال والعدوان.

وختمت بالتأكيد أنّ تدمير منازل النقابيين سابقاً، وصولاً إلى تدمير منزل فقيه، لن يهدم إرادة المحور النقابي المقاوم في لبنان والعالم كله، فكما أنّ المقاومة درعٌ للوطن، ستبقى الحركة العمالية الحرة حصناً للحقوق والكرامة الوطنية.

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