كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي للمرة الأولى منذ أيار.. متوسط توقعات "برنت" يتجاوز 90 دولارًا في 2026

لبنان

وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله: استهداف النقابيين لن يرهب الحركة العمالية
🎧 إستمع للمقال
لبنان

وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله: استهداف النقابيين لن يرهب الحركة العمالية

2026-10-30 14:02
وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله أدانت تدمير منزل النقابي حسن فقيه: استهداف النقابيين لن يرهب الحركة العمالية
127

  أدانت وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله، في بيان، العدوان "الإسرائيلي" الذي استهدف منزل نائب رئيس الاتحاد العمالي العام، النقابي الحاج حسن فقيه، في أطراف بلدة كفرتبنيت، مؤكدةً أنّ الاعتداء، في ضوء مواقفه النقابية والوطنية، شكّل محاولة لترهيب الحركة النقابية وإسكات الأصوات الرافضة للاحتلال.

وأكدت الوحدة أنّ استهداف النقابيين لن يكسر إرادة الشعب اللبناني، ولن يثني الحركة العمالية عن أداء دورها الوطني في الدفاع عن الحقوق والكرامة ومواجهة العدوان.

ودعت الوحدة السلطة إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية لبنان، والمنظمات النقابية والعمالية المحلية والدولية إلى إدانة هذا العمل الإجرامي والتحرّك لكشف ملابساته ومحاسبة المسؤولين عنه.

ووجّهت الوحدة تحية اعتزاز إلى كل نقابي مقاوم في لبنان والعالمين العربي والإسلامي، متمسّك بحقوق العمال وكرامتهم، ومواجه للاحتلال والعدوان.

وختمت بالتأكيد أنّ تدمير منازل النقابيين سابقاً، وصولاً إلى تدمير منزل فقيه، لن يهدم إرادة المحور النقابي المقاوم في لبنان والعالم كله، فكما أنّ المقاومة درعٌ للوطن، ستبقى الحركة العمالية الحرة حصناً للحقوق والكرامة الوطنية.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني الاعتداءات الصهيونية على لبنان النقابات وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله جنوب لبنان
إقرأ المزيد
المزيد
وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله: استهداف النقابيين لن يرهب الحركة العمالية
وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله: استهداف النقابيين لن يرهب الحركة العمالية
لبنان منذ ساعة
العلامة الخطيب دعا السلطة اللبنانية الى تصحح موقفها: الانتصار آت والارض ستتحرر
العلامة الخطيب دعا السلطة اللبنانية الى تصحح موقفها: الانتصار آت والارض ستتحرر
لبنان منذ ساعتين
المفتي قبلان للرئيس عون: تذكّر أن
المفتي قبلان للرئيس عون: تذكّر أن "إسرائيل" كيان إرهابي خطير وغدّار
لبنان منذ ساعتين
وزارة الصحة: حالات مشتبهة مصابة بالـ
وزارة الصحة: حالات مشتبهة مصابة بالـ"تريشينيلا" 
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
41 مقعدًا فقط.. خطة قيد البحث لتشكيل حكومة
41 مقعدًا فقط.. خطة قيد البحث لتشكيل حكومة "إسرائيلية" بديلة لنتنياهو
عين على العدو منذ 14 دقيقة
وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله: استهداف النقابيين لن يرهب الحركة العمالية
وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله: استهداف النقابيين لن يرهب الحركة العمالية
لبنان منذ ساعة
اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية.. وحصار وتهجير مستمران في الخليل
اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية.. وحصار وتهجير مستمران في الخليل
فلسطين منذ 4 ساعات
إضراب عمّالي في أكثر من 100 ميناء حول العالم لوقف صادرات السلاح إلى الكيان الصهيوني
إضراب عمّالي في أكثر من 100 ميناء حول العالم لوقف صادرات السلاح إلى الكيان الصهيوني
عربي ودولي منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة