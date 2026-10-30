كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي بالتواريخ.. هكذا مارست "القوات" الشعبوية والتعطيل ومصادرة صلاحيات الرئاسات

عربي ودولي

للمرة الأولى منذ أيار.. متوسط توقعات
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

للمرة الأولى منذ أيار.. متوسط توقعات "برنت" يتجاوز 90 دولارًا في 2026

2026-10-30 14:43
92

  رفع محللون توقعاتهم لأسعار النفط خلال عام 2026، ليتجاوز متوسط سعر خام برنت مستوى 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أيار/مايو، في ظل استمرار الاضطرابات التي تؤثر على تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط، وتقوّض التوقعات بشأن استقرار المنطقة.

وأظهر استطلاع شمل 32 خبيرًا اقتصاديًا ومحللًا، وأُجري خلال تشرين الأول/أكتوبر، أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 92.88 دولارًا للبرميل في عام 2026، فيما سيبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86.60 دولارًا للبرميل. وكانت تقديرات الشهر السابق تشير إلى متوسط يبلغ 89.05 دولارًا لخام برنت و83.90 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط.

وقال توبياس كيلر، المحلل لدى "يوني كريديت": "تشير قيود تدفقات النفط من الشرق الأوسط، وشح أسواق المنتجات النفطية، وتراجع المخزونات، إلى أن العودة الكاملة إلى مستويات الإنتاج ومسارات التجارة وظروف الشحن التي كانت سائدة قبل الحرب ستستغرق وقتًا أطول، ما يجعل المخاطر تميل نحو مزيد من الارتفاع".

وكانت الحرب الأميركية - "الإسرائيلية" على إيران، التي بدأت في أواخر شباط/فبراير، قد دفعت أسعار خام برنت إلى الارتفاع، لتصل إلى 126.41 دولارًا للبرميل في نيسان/أبريل.

وظلت فرص التوصل إلى اتفاق هشة، مع استئناف أنصار الله في اليمن ردهم الدفاعي على الضربات السعودية، التي شملت فرض حصار على صنعاء منذ عام 2015 واستهداف مطارها، فيما طالت الهجمات أحد أبرز منتجي النفط، بما في ذلك مصفاة رأس تنورة، أكبر مصافي المملكة.

وفي سوق النفط الفعلية، تُتداول خامات، مثل خام "فورتيس" في بحر الشمال، بعلاوة سعرية تقترب من مستويات قياسية مقارنة بالسعر المرجعي لخام برنت المؤرخ.

أما في أسواق العقود الآجلة، فما زالت أسعار عقود برنت وغرب تكساس الوسيط للتسليم في الأجل القريب أعلى من أسعار العقود ذات آجال التسليم اللاحقة، وهو هيكل سعري يعكس شح الإمدادات على المدى القريب.

ويتوقع المحللون تراجع الطلب على النفط خلال عام 2026، قبل أن يعاود النمو في العام التالي. وأظهر متوسط التقديرات انخفاض الطلب في عام 2026 بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا، مقابل نمو يُقدّر بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا في عام 2027. غير أن الاستطلاع أشار إلى أن تراجع الطلب لن يكون كافيًا لإنهاء شح المعروض الناجم عن عوامل تتعلق بالإمدادات.

كذلك، توقع المشاركون تسجيل عجز في سوق النفط بنحو 2.7 مليون برميل يوميًا خلال الربع الرابع من عام 2026، فيما رجّحت أغلبية المشاركين تحوّل السوق إلى تسجيل فائض في عام 2027، في حال تحسّن تدفق النفط من الخليج، بمتوسط تقديرات يبلغ نحو 290 ألف برميل يوميًا.

الكلمات المفتاحية
النفط العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
القوات المسلحة اليمنية تكشف أسماء قيادات ميدانية سعودية وتحذّر من الاقتراب من مواقعها
القوات المسلحة اليمنية تكشف أسماء قيادات ميدانية سعودية وتحذّر من الاقتراب من مواقعها
عربي ودولي منذ 36 دقيقة
للمرة الأولى منذ أيار.. متوسط توقعات
للمرة الأولى منذ أيار.. متوسط توقعات "برنت" يتجاوز 90 دولارًا في 2026
عربي ودولي منذ ساعة
مخبر: تداعيات الحرب على إيران عالمية وأوروبا تحصد عواقب تعاونها مع واشنطن
مخبر: تداعيات الحرب على إيران عالمية وأوروبا تحصد عواقب تعاونها مع واشنطن
عربي ودولي منذ ساعتين
كيم جونغ أون يدعو إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق
كيم جونغ أون يدعو إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق "تفوقٍ مطلق" في المسيّرات
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
للمرة الأولى منذ أيار.. متوسط توقعات
للمرة الأولى منذ أيار.. متوسط توقعات "برنت" يتجاوز 90 دولارًا في 2026
عربي ودولي منذ ساعة
حرس الثورة الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
حرس الثورة الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
إيران منذ ساعتين
مخبر: تداعيات الحرب على إيران عالمية وأوروبا تحصد عواقب تعاونها مع واشنطن
مخبر: تداعيات الحرب على إيران عالمية وأوروبا تحصد عواقب تعاونها مع واشنطن
عربي ودولي منذ ساعتين
البنتاغون يكشف حصيلة جديدة لقتلاه في العدوان على إيران
البنتاغون يكشف حصيلة جديدة لقتلاه في العدوان على إيران
عربي ودولي منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة