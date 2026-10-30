كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد

إيران

رضائي: الإحاطة الكاملة لقائد الثورة بالملفات ستشكّل عاملاً في رفعة البلاد وانتصارها
إيران

رضائي: الإحاطة الكاملة لقائد الثورة بالملفات ستشكّل عاملاً في رفعة البلاد وانتصارها

2026-10-30 18:30
52

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اللواء محسن رضائي أن إحاطة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي الشاملة بمختلف القضايا هي سر رفعة البلاد.

وقال في منشور له على منصة "اكس" الجمعة 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، "إن الإحاطة التامة لقائد الثورة الإسلامية بمختلف الملفات الثقافية، والعسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إلى جانب قيادته الحكيمة والمقتدرة، وحرصه البالغ على حل مشكلات المواطنين، ستشكّل عاملًا في رفعة البلاد وانتصارها على أعدائها".

وأضاف: "كما لن يغيب عن وجداني أثر السكينة والبهجة التي استشعرتها في الصلاة التي نلتُ شرف أدائها مؤخرًا خلف سماحته".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران محسن رضائي ايران السيد مجتبى الخامنئي
إقرأ المزيد
المزيد
رضائي: الإحاطة الكاملة لقائد الثورة بالملفات ستشكّل عاملاً في رفعة البلاد وانتصارها
رضائي: الإحاطة الكاملة لقائد الثورة بالملفات ستشكّل عاملاً في رفعة البلاد وانتصارها
إيران منذ 20 دقيقة
حرس الثورة الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
حرس الثورة الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
إيران منذ 4 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 12 ساعة
قاليباف: لا تقدم في المفاوضات ما لم يُتفق على الشروط الإيرانية السبعة
قاليباف: لا تقدم في المفاوضات ما لم يُتفق على الشروط الإيرانية السبعة
إيران منذ 21 ساعة
مقالات مرتبطة
رضائي: الإحاطة الكاملة لقائد الثورة بالملفات ستشكّل عاملاً في رفعة البلاد وانتصارها
رضائي: الإحاطة الكاملة لقائد الثورة بالملفات ستشكّل عاملاً في رفعة البلاد وانتصارها
إيران منذ 20 دقيقة
"إسرائيل هيوم" تحذر من كلفة المواجهة مع إيران وتضع زامير أمام مسؤولياته
عين على العدو منذ ساعة
حرس الثورة الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
حرس الثورة الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
إيران منذ 4 ساعات
الحشد الشعبي يشيد بتضحيات المستشارين الإيرانيين في مواجهة الإرهاب التكفيري
الحشد الشعبي يشيد بتضحيات المستشارين الإيرانيين في مواجهة الإرهاب التكفيري
عربي ودولي منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة