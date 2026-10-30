أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران اللواء محسن رضائي أن إحاطة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي الشاملة بمختلف القضايا هي سر رفعة البلاد.

وقال في منشور له على منصة "اكس" الجمعة 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، "إن الإحاطة التامة لقائد الثورة الإسلامية بمختلف الملفات الثقافية، والعسكرية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إلى جانب قيادته الحكيمة والمقتدرة، وحرصه البالغ على حل مشكلات المواطنين، ستشكّل عاملًا في رفعة البلاد وانتصارها على أعدائها".

وأضاف: "كما لن يغيب عن وجداني أثر السكينة والبهجة التي استشعرتها في الصلاة التي نلتُ شرف أدائها مؤخرًا خلف سماحته".

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