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وزارة الصحة اليمنية: 29 شهيدًا وجريحًا بغارات سعودية خلال 24 ساعة
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عربي ودولي

وزارة الصحة اليمنية: 29 شهيدًا وجريحًا بغارات سعودية خلال 24 ساعة

2026-10-30 22:16
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أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن حصيلة الشهداء والجرحى المدنيين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بلغت 29 شهيدًا وجريحًا، وذلك نتيجة غارات طيران العدو السعودي على الأعيان المدنية.

وأوضحت الوزارة في بيان الجمعة 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أن عدد الشهداء بلغ 14 شهيدًا، والجرحى 15 مواطنًا بينهم نساء وأطفال، معظمهم في محافظة تعز.

هذا، وأدان فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمحافظة تعز، بأشد العبارات، جرائم وانتهاكات العدو السعودي التي طاولت التجمعات السكنية والأعيان المدنية في عدد من مديريات المحافظة.

وأوضح فرع الهيئة في بيان، أن طيران العدوان شنّ ثلاث غارات؛ استهدفت الأولى شبكة الاتصالات في منطقة الكريف المجاشعة بمديرية مقبنة، ما أدّى إلى استشهاد طفل وإصابة أربعة مواطنين بينهم امرأة، فيما طاولت الغارة الثانية الإصلاحية المركزية في مديرية المخا، أسفرت عن إصابة اثنين من النزلاء بجروح بالغة.

وأشار البيان إلى أن الغارة الثالثة استهدفت منزلًا مأهولًا بالسكان في منطقة المساحين بمديرية الشمايتين، ما أدّى إلى استشهاد أسرة كاملة مكوّنة من ثمانية أفراد، معظمهم نساء وأطفال.

وذكر أن قصفًا مدفعيًا استهدف مناطق وقرى مأهولة بقذائف الهاون في مديرية حيفان؛ حيث سقطت قذيفة على منزل في عزلة الأعمور أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة والدتها وشقيقتها بجروح بليغة، فيما اُستشهد مواطن وأُصيب نجله جراء سقوط قذيفة في وادي سقام بالعزلة ذاتها، إلى جانب إصابة امرأة إثر قصف طاول منطقة الأعبوس بالمديرية.

وأكد فرع الهيئة أن الاعتداءات السعودية الممنهجة ضد المناطق السكانية والمنشآت الخدمية ودُور الاحتجاز، هي خرق سافر للقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمته اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها التي تحظر استهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وحمّل العدو السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن الانتهاكات والجرائم وتداعياتها، كما حمّل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية التغاضي عن الجرائم السعودية المستمرة ضد المدنيين.

من جهته، أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن العدو السعودي شن 93 غارة جوية وصاروخًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد سريع في بيان الجمعة 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أن غارات وصواريخ العدوان السعودي استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب وذمار وحجة وإب ولحج.
 
وأوضح أن العدوان السعودي نفذته طائرات "F15 و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على اليمن بلغت ثلاثة آلاف و689 غارةً جويةً وصاروخًا.

الكلمات المفتاحية
اليمن يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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