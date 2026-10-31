كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي كاريكاتور العهد

إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-31 08:23
64
09:48 |
المتحدث باسم الجيش الايراني العميد أكرمي ‌نيا: نظرًا إلى السجل الأسود للرئيس الأميركي في خيانة المساعي الدبلوماسية فإن الجيش الإيراني من دون ثقة بإجراءات العدو أو اكتراث بها يواصل العمل بلا توقف على تعزيز جاهزيته القتالية
09:48 |
العميد أكرمي‌ نيا: نراقب بدقة تحركات الولايات المتحدة في المنطقة
09:37 |
المتحدث باسم الجيش الايراني للولايات المتحدة: اذا أقدمتم على مغامرة جديدة فسنوسع النطاق الجغرافي للحرب
08:24 |
وزير الخارجية الإيراني ردًا على تصريحات المستشار الألماني: قواتنا ستوجه ضربة مدمرة لمن يجرؤ على مهاجمة بلادنا ولا خطوط حمراء بعد الآن
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
رضائي: الإحاطة الكاملة لقائد الثورة بالملفات ستشكّل عاملاً في رفعة البلاد وانتصارها
رضائي: الإحاطة الكاملة لقائد الثورة بالملفات ستشكّل عاملاً في رفعة البلاد وانتصارها
إيران منذ 15 ساعة
حرس الثورة الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
حرس الثورة الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز
إيران منذ 20 ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ يوم
مقالات مرتبطة
حرب ما بعد الانتخابات… ماذا تغيّر في الصواريخ والأسواق؟
حرب ما بعد الانتخابات… ماذا تغيّر في الصواريخ والأسواق؟
مقالات مختارة منذ 3 دقائق
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
رضائي: الإحاطة الكاملة لقائد الثورة بالملفات ستشكّل عاملاً في رفعة البلاد وانتصارها
رضائي: الإحاطة الكاملة لقائد الثورة بالملفات ستشكّل عاملاً في رفعة البلاد وانتصارها
إيران منذ 15 ساعة
"إسرائيل هيوم" تحذر من كلفة المواجهة مع إيران وتضع زامير أمام مسؤولياته
عين على العدو منذ 17 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة