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إيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
09:48 |المتحدث باسم الجيش الايراني العميد أكرمي نيا: نظرًا إلى السجل الأسود للرئيس الأميركي في خيانة المساعي الدبلوماسية فإن الجيش الإيراني من دون ثقة بإجراءات العدو أو اكتراث بها يواصل العمل بلا توقف على تعزيز جاهزيته القتالية
09:37 |المتحدث باسم الجيش الايراني للولايات المتحدة: اذا أقدمتم على مغامرة جديدة فسنوسع النطاق الجغرافي للحرب
08:24 |وزير الخارجية الإيراني ردًا على تصريحات المستشار الألماني: قواتنا ستوجه ضربة مدمرة لمن يجرؤ على مهاجمة بلادنا ولا خطوط حمراء بعد الآن