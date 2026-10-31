يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ388، وسط استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في وسط القطاع، استشهد المواطن ضياء أبو الروس إثر غارة جوية "إسرائيلية" استهدفت محيط محطة الكهرباء شمالي مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة، استشهد المواطن عرفات العرعير فجر اليوم السبت بـ 31 تشرين الأول 2026 متأثرًا بجراح أُصيب بها في قصف "إسرائيلي" سابق استهدف حي تل الهوى جنوب غربي المدينة.

كما انتشل مسعفون جثمان الشهيد محمد مسلم عطوان اقعيس من منطقة الواحة شمالي مدينة غزة، بعد استشهاده في قصف "إسرائيلي" قبل ثلاثة أيام.

وفي جنوب القطاع، استشهد الطفل يامن هشام يحيى صقر، البالغ من العمر ثماني سنوات، الجمعة، متأثرًا بجراح أُصيب بها قبل أيام برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

وكان 15 فلسطينيًا قد أُصيبوا مساء أمس الجمعة في غارتين "إسرائيليتين" متزامنتين قرب المسلخ التركي جنوبي خان يونس، وُصفت جراح ثلاثة منهم بالخطيرة.

وفي تطور ميداني آخر، أُصيب مواطن بجروح خطيرة جراء استهداف في شارع الدحدوح بحي تل الهوى غربي مدينة غزة.

ميدانيًا، أطلق جنود الجيش "الإسرائيلي" النار في مناطق متفرقة على امتداد الخط الأصفر، شملت رفح وخان يونس جنوبي القطاع، وشرق مخيم البريج وشرقي مدينة غزة.

كما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار قبالة الساحل الغربي لمدينة غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول 1,574 شهيدًا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 5,687، إضافة إلى انتشال جثامين 845 شهيدًا.

ومنذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023، ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 74,570 شهيدًا و175,808 مصابين.

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