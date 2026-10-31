كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي بعد حرب إيران.. الأمريكيون يدرسون الانسحاب من الكويت والسعودية

فلسطين

العدوان على غزة مستمر والنزف الفلسطيني متواصل
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

العدوان على غزة مستمر والنزف الفلسطيني متواصل

2026-10-31 10:34
123

يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ388، وسط استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في وسط القطاع، استشهد المواطن ضياء أبو الروس إثر غارة جوية "إسرائيلية" استهدفت محيط محطة الكهرباء شمالي مخيم النصيرات.

وفي مدينة غزة، استشهد المواطن عرفات العرعير فجر اليوم السبت بـ 31 تشرين الأول 2026 متأثرًا بجراح أُصيب بها في قصف "إسرائيلي" سابق استهدف حي تل الهوى جنوب غربي المدينة.

كما انتشل مسعفون جثمان الشهيد محمد مسلم عطوان اقعيس من منطقة الواحة شمالي مدينة غزة، بعد استشهاده في قصف "إسرائيلي" قبل ثلاثة أيام.

وفي جنوب القطاع، استشهد الطفل يامن هشام يحيى صقر، البالغ من العمر ثماني سنوات، الجمعة، متأثرًا بجراح أُصيب بها قبل أيام برصاص الجيش "الإسرائيلي" في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

وكان 15 فلسطينيًا قد أُصيبوا مساء أمس الجمعة في غارتين "إسرائيليتين" متزامنتين قرب المسلخ التركي جنوبي خان يونس، وُصفت جراح ثلاثة منهم بالخطيرة.

وفي تطور ميداني آخر، أُصيب مواطن بجروح خطيرة جراء استهداف في شارع الدحدوح بحي تل الهوى غربي مدينة غزة.

ميدانيًا، أطلق جنود الجيش "الإسرائيلي" النار في مناطق متفرقة على امتداد الخط الأصفر، شملت رفح وخان يونس جنوبي القطاع، وشرق مخيم البريج وشرقي مدينة غزة.

كما أطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار قبالة الساحل الغربي لمدينة غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول 1,574 شهيدًا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 5,687، إضافة إلى انتشال جثامين 845 شهيدًا.

ومنذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023، ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 74,570 شهيدًا و175,808 مصابين.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
العدو يشنّ حرب إبادة على زيتون الضفة
العدو يشنّ حرب إبادة على زيتون الضفة
فلسطين منذ 49 دقيقة
الخليل تحت الحصار لليوم التاسع..
الخليل تحت الحصار لليوم التاسع..
فلسطين منذ 3 ساعات
العدوان على غزة مستمر والنزف الفلسطيني متواصل
العدوان على غزة مستمر والنزف الفلسطيني متواصل
فلسطين منذ 3 ساعات
العدوان الصهيوني على غزة.. غارات جوية ونسف منازل وشهداء
العدوان الصهيوني على غزة.. غارات جوية ونسف منازل وشهداء
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
العدو يشنّ حرب إبادة على زيتون الضفة
العدو يشنّ حرب إبادة على زيتون الضفة
فلسطين منذ 49 دقيقة
الخليل تحت الحصار لليوم التاسع..
الخليل تحت الحصار لليوم التاسع..
فلسطين منذ 3 ساعات
العدوان على غزة مستمر والنزف الفلسطيني متواصل
العدوان على غزة مستمر والنزف الفلسطيني متواصل
فلسطين منذ 3 ساعات
العدوان الصهيوني على غزة.. غارات جوية ونسف منازل وشهداء
العدوان الصهيوني على غزة.. غارات جوية ونسف منازل وشهداء
فلسطين منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة