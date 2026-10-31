ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير، أن تكاليف الحرب على إيران بلغت 47.1 مليار دولار، باستثناء الأضرار في القواعد العسكرية والتي تقدّر بـ 5 مليارات.

وأضافت أن الصواريخ الإيرانية على قاعدة "موفق السلطي" الأردنية في تموز/ يوليو الماضي، ألحقت الضرر بنحو 19 مبنى يؤوي الجنود.

وأضاف التقرير أن "الهجوم الإيراني" أدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين في إحدى "أكثر ليالي الحرب دموية بالنسبة للقوات الأميركية".

وأردفت الصحيفة أن ضربات تموز/يوليو مثلت "تحوّلًا مقلقًا في تكتيكات إيران، وكشفت عن تحسن قدرتها على شن الهجمات وضرب الأهداف بدقة".

وذكر التقرير أن 274 مبنى في 24 منشأة ظهرت عليها آثار الضرر من جراء الاستهدافات الإيرانية خلال الأشهر الـ 6 الأولى من الحرب.

وتدرس وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" نقل القواعد العسكرية إلى مناطق أبعد عن متناول إيران والانسحاب من منشآتها في الكويت والسعودية، حسب الصحيفة.

وكان قد كشف تقرير صادر عن مكتب الميزانية في "الكونغرس" الأميركي أن "البنتاغون" أنفق خلال الحرب على إيران نحو 38 مليار دولار حتى 1 آب/أغسطس الماضي.

كذلك، استهلكت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخزون سنوات من الذخائر الحيوية منذ بداية الحرب على إيران، وفق 3 مصادر مطلعة على الأمر تحدثت إلى صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية.

الكلمات المفتاحية