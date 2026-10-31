كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي الخليل تحت الحصار لليوم التاسع..

إيران

إيران لأميركا: أيّ مغامرة جديدة يقابلها توسيع نطاق الحرب
🎧 إستمع للمقال
إيران

إيران لأميركا: أيّ مغامرة جديدة يقابلها توسيع نطاق الحرب

2026-10-31 11:10
125

حذّر المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، الولايات المتحدة الأميركية، من أن "أي مغامرة عسكرية جديدة في المنطقة ستؤدي إلى اتساع رقعة الحرب"؛ مؤكدًا أن "نهايتها لن تكون بيد الرئيس الأميركي".

وقال، العميد أكرمي نيا، الیوم السبت في منشور على منصة "إكس" ردًا على التهديدات الأميركية إن الجيش الإيراني، في ظل سجل الرئيس الأميركي الحافل بغدر المسار الدبلوماسي، لا يثق بتحركات العدو ولا يأبه بها، بل سيواصل دون توقف تعزيز جاهزيته القتالية.

وأضاف أن "إيران تراقب بدقة التحركات الأميركية في المنطقة"؛ محذرًا من أن "إقدام الرئيس الأميركي مجددًا، تحت التهديد والابتزاز، على مغامرة جديدة في المنطقة، سيؤدي حتمًا إلى امتداد نيران الحرب إلى نطاق جغرافي أوسع، ولن يكون هو من يحدد نهايتها".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران الجيش الايراني الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
 عراقجي ردًا على ميرتس: لن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن
 عراقجي ردًا على ميرتس: لن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن
إيران منذ 24 دقيقة
السيد مجتبى الخامنئي لقادة القوات المسلحة: لا قيود جغرافية لمواجهة أيّ تهديد
السيد مجتبى الخامنئي لقادة القوات المسلحة: لا قيود جغرافية لمواجهة أيّ تهديد
إيران منذ ساعة
إيران لأميركا: أيّ مغامرة جديدة يقابلها توسيع نطاق الحرب
إيران لأميركا: أيّ مغامرة جديدة يقابلها توسيع نطاق الحرب
إيران منذ 3 ساعات
الصحف الإيرانية: هزيمة ترامب في الحرب على إيران ستؤثّر في الانتخابات الأمريكية
الصحف الإيرانية: هزيمة ترامب في الحرب على إيران ستؤثّر في الانتخابات الأمريكية
إيران منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
 عراقجي ردًا على ميرتس: لن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن
 عراقجي ردًا على ميرتس: لن تكون هناك خطوط حمراء بعد الآن
إيران منذ 24 دقيقة
السيد مجتبى الخامنئي لقادة القوات المسلحة: لا قيود جغرافية لمواجهة أيّ تهديد
السيد مجتبى الخامنئي لقادة القوات المسلحة: لا قيود جغرافية لمواجهة أيّ تهديد
إيران منذ ساعة
ترامب يستنجد بالخلاص من الحرب
ترامب يستنجد بالخلاص من الحرب
مقالات منذ ساعتين
إيران لأميركا: أيّ مغامرة جديدة يقابلها توسيع نطاق الحرب
إيران لأميركا: أيّ مغامرة جديدة يقابلها توسيع نطاق الحرب
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة