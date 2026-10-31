حذّر المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، الولايات المتحدة الأميركية، من أن "أي مغامرة عسكرية جديدة في المنطقة ستؤدي إلى اتساع رقعة الحرب"؛ مؤكدًا أن "نهايتها لن تكون بيد الرئيس الأميركي".

وقال، العميد أكرمي نيا، الیوم السبت في منشور على منصة "إكس" ردًا على التهديدات الأميركية إن الجيش الإيراني، في ظل سجل الرئيس الأميركي الحافل بغدر المسار الدبلوماسي، لا يثق بتحركات العدو ولا يأبه بها، بل سيواصل دون توقف تعزيز جاهزيته القتالية.

وأضاف أن "إيران تراقب بدقة التحركات الأميركية في المنطقة"؛ محذرًا من أن "إقدام الرئيس الأميركي مجددًا، تحت التهديد والابتزاز، على مغامرة جديدة في المنطقة، سيؤدي حتمًا إلى امتداد نيران الحرب إلى نطاق جغرافي أوسع، ولن يكون هو من يحدد نهايتها".

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