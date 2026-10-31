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عربي ودولي

بعدما استخدمتهم.. واشنطن تترك 150 أفغانيًا لمصيرهم
عربي ودولي

بعدما استخدمتهم.. واشنطن تترك 150 أفغانيًا لمصيرهم

2026-10-31 12:33
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أفاد مسؤول أميركي بأنّ إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب تعتزم ترحيل بعض المهاجرين الأفغان إلى ‌أفغانستان.

وقال رئيس منظمة "أفغان إيفاك" شون فانديفير إنّ "عددًا ممن يواجهون الترحيل فرّوا من أفغانستان بعد عودة حركة ​"طالبان" إلى السلطة في 2021 وانسحاب القوات الأميركية".

وأضاف ​فانديفير أنّ "بعض الذين يواجهون الترحيل هم "إخوة وأبناء ورجال خدموا إلى جانب القوات الأميركية".

كما حثّ فانديفير "الكونغرس" على ​إقرار تشريع يمنح الأفغان المقيمين في ​الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة لحمايتهم من الترحيل.

واحدة من أكبر عمليات الترحيل الفردية للأفغان

وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّه من المتوقع ​ترحيل أكثر من 150 مهاجرًا أفغانيًا في واحدة من أكبر عمليات الترحيل الفردية للأفغان.

وأفادت الصحيفة بأنّ الإدارة احتجزت عشرات المهاجرين الأفغان في ​لويزيانا وتخطط لترحيلهم، مشيرةً إلى أنّ الرحلة الجوية الأولى ​من المتوقع أن تقلع في وقت قريب، ربما يوم الاثنين.

وقال مسؤول أميركي ‌إنّ عمليات الترحيل ستتم عبر باكستان، بحيث "لا تستطيع واشنطن ترتيب عمليات الترحيل إلى أفغانستان مباشرةً لعدم وجود علاقات دبلوماسية مع طالبان"، في وقتٍ رحّلت فيه باكستان أكثر من مليوني ​مواطن أفغاني إلى أفغانستان منذ 2023.

ويشنّ ترامب حملة صارمة ضد الهجرة قائلًا إنّ عمليات الترحيل ​تهدف إلى "تحسين ​الأمن الداخلي"، فيما يؤكّد مدافعون عن حقوق الإنسان أنّ هذه الإجراءات الصارمة "تنتهك الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، ​وخلقت بيئة غير آمنة للأقليات، التي عبّرت عن ​قلقها بشأن التنميط العنصري".

 

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب أفغانستان
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