واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على المناطق الجنوبية منذ منتصف الليل، منفّذًا سلسلة غارات جوية واعتداءات مدفعية طاولت عددًا من البلدات، بالتزامن مع تحليق مكثّف ومنخفض لطيران العدو المسيّر والحربي، فضلًا عن تفجير في بلدة طلوسة ورصد تحرّك لقوة عسكرية باتجاه وادي شبعا.

وفي التفاصيل، شنّ طيران العدو الحربي غارات على أطراف بلدتي برعشيت وحداثا، فيما طاولت غارة صباحية منزلًا للمواطن محمود علي إسماعيل في بلدة برعشيت، مؤلفًا من أربع طبقات. كما استهدف طيران العدو الحربي المنطقة الواقعة بين النبطية الفوقا وكفرتبنيت بغارتين.

وامتدّت الغارات إلى وادي السلوقي، في حين استهدفت مدفعية العدو بلدات المنصوري وكونين وصربين وبيت ليف، إضافة إلى أطراف بلدات حداثا وحاريص، وبلدة طلوسة، وأطراف القنطرة باتجاه وادي الحجير، فضلاً عن أطراف ميفدون والنبطية الفوقا وكفرتبنيت.

كذلك، أطلقت قوات العدو نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج في وادي الحجير ومحيط بلدة شقرا، فيما نفّذ جيش العدو تفجيرًا في بلدة طلوسة في قضاء مرجعيون.

وفي سياق الاعتداءات الميدانية، رُصد توغّل لقوة عسكرية معادية باتجاه وادي شبعا، بالتزامن مع مواصلة جيش العدو الأشغال لاستحداث طريق عسكرية باتجاه الوادي.

أما جوًا، فلا يزال طيران العدو المسيّر يحلّق بكثافة فوق منطقة صور والبلدات المحيطة بها، وصولاً إلى ضفتي الليطاني ومنطقة القاسمية، على علوّ منخفض، فيما يحلّق الطيران الحربي على علوّ منخفض في أجواء الجنوب، بالتزامن مع تحليق مسيّرة على علوّ منخفض فوق بلدات قضاء مرجعيون.

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